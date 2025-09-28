Bão Bualoi giảm tốc, tác động tới đất liền sẽ lâu hơn

Tiến gần Đà Nẵng, bão Bualoi đi chậm lại, men theo bờ biển lên phía bắc và đổ bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị lúc 1h ngày mai, cường độ cấp 9-12.

Chiều 28/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trả lời về diễn biến bão Bualoi.

- Tình hình bão đang như thế nào, thưa ông?

- 15h hôm nay, tâm bão cách TP Huế khoảng 85 km về phía đông bắc, cách bắc Quảng Trị khoảng 140 km về phía nam đông nam, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15. Bão đi chậm lại, nếu như hôm qua còn 30-35 km/h, sáng nay khoảng 30 km/h thì hiện tại tốc độ còn 20-25 km/h, giữ hướng tây tây bắc.

Thông thường bão đi chậm sẽ khiến thời gian chịu ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn tại những nơi bão đi qua sẽ tăng lên, dẫn tới nguy cơ tốc mái nhà, đổ cây, ngập úng và sạt lở trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.

Ngoài ra, việc đi chậm cũng tiềm ẩn nguy cơ thay đổi cấu trúc bão, dẫn tới chuyển hướng. Tuy nhiên, bão chỉ đi chậm lại so với bản thân nó chứ so với các cơn bão khác thì tốc độ 20-25 km/h vẫn ở mức cao.

Ông Hoàng Phúc Lâm trả lời về bão Bualoi, chiều 28/9. Ảnh: Gia Chính

- Tâm bão sẽ đổ bộ vào đâu và khi nào?

- Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là các tỉnh Thanh Hóa - bắc Quảng Trị, nơi được xác định rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp (chỉ dưới cấp thảm họa).

Nhìn vào hướng đi của bão có thể thấy các địa phương sẽ chịu ảnh hưởng theo thứ tự từ nam ra bắc cùng với quá trình đi lên phía bắc của cơn bão. Hiện giờ nơi chịu ảnh hưởng là khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng.

Chiều tối nay, ảnh hưởng của bão sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội, sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc. Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ mưa lớn, gió không mạnh.

Nhìn vào quỹ đạo, vị trí và cường độ bão, khoảng 1h sáng mai tâm bão sẽ chạm bờ Thanh Hóa - bắc Quảng Trị. Do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối nay cho đến hết 4h-5h sáng mai được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Các địa phương cần lưu ý gió mạnh cấp 10-12 có thể khiến cây cối đổ hàng loạt, nhà cửa, đặc biệt là nhà không kiên cố có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện gây thiệt hại lớn.

Ảnh radar hoàn lưu bão Bualoi lúc 16h15 hôm nay. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

- Cấp độ gió bão tác động tới các địa phương ra sao?

- Ven biển phía nam tỉnh Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7 từ trưa 28/9 đến tối; phía bắc tỉnh có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang) gió cấp 9-11, giật cấp 14 từ 17h đến 23h.

Tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An từ chiều 28/9 có gió cấp 6-7, từ tối và đêm có gió cấp 8-9, vùng ven biển gió cấp 10-12 từ 19 đến 23h đêm nay. Các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20h hôm nay đến 2h ngày mai.

Tỉnh Thanh Hóa từ chiều nay có gió cấp 6-7, vùng phía nam gió cấp 8-10, giật cấp 13, thời gian gió mạnh từ 19 đến 23h hôm nay.

- Ông đánh giá thế nào về khả năng gây mưa của bão?

- Từ 13h ngày 27/9 đến 13h hôm nay, lượng mưa ở Hương Nguyên (Huế) là 490 mm; Tà Rụt (Quảng Trị) 275 mm; Quế Phước (Đà Nẵng) 206 mm; Hương Vĩnh 173 mm, Cẩm Lương (Hà Tĩnh) 62 mm.

Trong 3-6 giờ tới, Thanh Hóa - Quảng Trị tiếp tục mưa 50-90 mm, có nơi trên 100 mm; Huế 30-50 mm, cục bộ trên 80 mm; TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Do đó trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở các tỉnh trên là rất cao, trong đó TP Huế ở mức cao nhất.

Ngoài ra, đợt mưa này dự kiến kéo dài đến ngày 30/9, tại Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200 mm trong ba giờ.

- Hà Nội sẽ chịu tác động thế nào?

- Tác động về gió ở Thủ đô sẽ không đáng ngại, chúng tôi dự báo chỉ có gió khoảng cấp 4-5, giật cấp 6-7 trong khoảng 4h-5h ngày mai.

Chiều nay chúng ta đã thấy Hà Nội có một số cơn mưa giông nhưng đây chưa phải ảnh hưởng trực tiếp của bão mà là rìa mây xa. Những cơn mưa giông kiểu như vậy có thể xuất hiện từ giờ đến tối.

Hà Nội sẽ bắt đầu mưa lớn sau 19h và có thể kéo dài đến chiều mai. Cao điểm sẽ rơi vào đầu giờ sáng mai nên có thể gây ngập úng ảnh hưởng tới giao thông. Tuy nhiên, nguy cơ mưa cường suất lớn gây ngập úng diện rộng như đợt bão Kajiki cuối tháng 8 là tương đối nhỏ do tâm bão sau khi đổ bộ sẽ đi sang Thượng Lào, tương đối xa Hà Nội

Cùng với đồng bằng sông Hồng, nam Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai thì Hà Nội được dự báo mưa 200-400 mm đợt này và kéo dài sang ngày 30/9.

Gia Chính