Bão Bualoi đêm nay vào Biển Đông

Dự báo đêm nay bão Bualoi sẽ vượt qua miền Trung Philippines để vào Biển Đông và mạnh trở lại cấp 12-13 khi áp sát Bắc Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng nay, bão trên miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật cấp 14 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30 km/h.

Khoảng 1h ngày mai, bão sẽ vào Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật tăng ba cấp và trở thành cơn bão thứ 10. Bão sau đó giữ hướng và tốc độ, đến 1h ngày 28/9 ở giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Đến 1h ngày 29/9, bão ở ngoài khơi miền Trung, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16. Những giờ tiếp theo bão giữ hướng tây tây bắc, tốc độ 25 km/h và đi vào Thanh Hóa - Nghệ An.

Dự báo hướng đi của bão Bualoi ngày 26/9. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết do ma sát với địa hình miền Trung Philippines gió bão là 90 km/h. Khi vào Biển Đông, bão sẽ mạnh trở lại, dự báo thời điểm áp sát Bắc Trung Bộ lên 162 km/h. Đài Hong Kong có nhận định tương tự về hướng đi nhưng cho rằng cường độ mạnh nhất trên Biển Đông chỉ khoảng 140 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định miền Trung đang vào cao điểm mùa bão. Với hướng di chuyển hiện tại của Bualoi, ông Khiêm đánh giá vùng ảnh hưởng của bão sẽ tương đối rộng bao gồm cả Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

"Nếu bão đi chậm sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, dễ gây lũ quét, sạt lở và ngập lụt nghiêm trọng, nhất là ở những địa phương vừa chịu tác động từ các đợt bão trước", ông Khiêm cảnh báo.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này có khả năng chịu tác động.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 9 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Ragasa mạnh cường độ siêu bão ở Biển Đông, do di chuyển chủ yếu trên lục địa Trung Quốc và chịu tác động của áp cao lục địa nên khi đến gần Việt Nam chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, không gây thiệt hại.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhận định trong ba tháng cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện 4-5 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

Gia Chính