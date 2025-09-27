Tối 27/9, bão Bualoi cách Đà Nẵng 460 km, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển nhanh và có thể gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền Trung và Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 19h tối 27/9, tâm bão Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 120 km về phía nam, cách Đà Nẵng 460 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-30 km/h.

Cơ quan khí tượng đánh giá đây là cơn bão di chuyển nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Bualoi tối 27/9. Ảnh: NCHMF

Dự báo đến 7h ngày 28/9, bão ở vùng biển Quảng Trị - Huế, cách Quảng Trị khoảng 200 km về phía đông, gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16, tốc độ tăng lên 30 km/h. Đến chiều cùng ngày, bão đổ bộ khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị với sức gió cấp 12-13, giật cấp 16. Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 4 trên thang 5 cấp. Sau đó, bão đi chếch tây tây bắc, vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp ở Thượng Lào.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão hiện mạnh 126 km/h, sau khi đi dọc biển miền Trung lên bắc Quảng Trị sẽ đạt cực đại 144 km/h. Đài Hong Kong nhận định tâm bão sẽ quét qua Hà Tĩnh - Nghệ An với sức gió 155 km/h.

Mặc dù tâm bão còn xa, nhiều tỉnh thành đã có mưa lớn từ đêm qua. Lượng mưa từ 21h hôm qua đến 18h hôm nay ghi nhận tại Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 356 mm, Hửa Na (Nghệ An) 346 mm, Hải Lâm (Quảng Trị) 218 mm, Hương Nguyên (Huế) 330 mm, Hòa Khương (Đà Nẵng) 235 mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết mưa này do rìa mây ngoài hoàn lưu bão Buloi, đặc trưng là mưa theo từng đợt, mưa to rồi ngớt, sau đó đêm nay sẽ mưa trở lại. "Mưa khi bão vào sẽ liên tục, chỉ thay đổi cường độ chứ không gián đoạn", ông nói và lưu ý nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở tại các tỉnh trên ở mức cao dù bão còn ở xa.

Đà Nẵng mưa ngập ngày 27/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo ông Lâm, từ chiều tối nay, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m. Đến sáng mai, gió tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật 16, sóng cao 5-7 m, có thể đánh chìm tàu lớn. Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) từ gần sáng mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, khu vực Thanh Hóa - bắc Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật 14, có thể gây đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Các vùng xa tâm bão như Quảng Ninh - Ninh Bình, nam Quảng Trị - Huế có gió mạnh cấp 6-7, giật 8-9.

Ngoài mưa rìa mây, từ nay đến 30/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc Bộ, nam Phú Thọ, Thanh Hóa - bắc Quảng Trị phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Người dân gia cố bờ biển ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, chiều 27/9. Ảnh: Hùng Lê

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết từ 27/9 đến 1/10, các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế thì có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 5-9 m ở thượng lưu, hạ lưu 2-5 m.

Đỉnh lũ sông Thao (Lào Cai), Hoàng Long (Ninh Bình), Bưởi, Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động hai, ba, trên báo động ba.

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), sông Lô (Tuyên Quang), hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Hương, Bồ (Huế) lên mức báo động một, hai và trên báo động hai.

Các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt; trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế có nguy cơ sạt lở.

Để ứng phó với bão, 4 cảng hàng không Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ dừng tiếp nhận tàu bay trong ngày 28-29/9. Các tỉnh thành được yêu cầu hoàn tất cấm biển trước 12h hôm nay, tuyệt đối không còn tàu thuyền hoạt động sau 17h cùng ngày. 17h ngày 28/9, địa phương phải cơ bản hoàn tất sơ tán dân ở các vùng xung yếu.

Gia Chính