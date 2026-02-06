Báo Arab: 'Ronaldo có nguy cơ bị Al Nassr thanh lý'

Theo báo Al Watan, CLB Al Nassr có quyền chấm dứt hợp đồng của Cristiano Ronaldo ngay lập tức mà không phải đền bù, theo quy định từ FIFA.

Ronaldo từ chối thi đấu trận gặp Al Riyadh, và có thể tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Al Ittihad tối 6/2. Hành động này bị xem là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, mở đường để CLB kích hoạt các điều khoản pháp lý, theo Điều 17 trong Quy chế về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ của FIFA.

Ronaldo mừng bàn thắng quyết định trong trận Al Nassr thắng Al Fayha 2-1 trên sân Al Awwal Park, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 1/11/2025. Ảnh: Al Nassr

Trong Điều 17, nếu cầu thủ không thực hiện nghĩa vụ thi đấu, CLB có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mỗi hợp đồng cầu thủ đều có một giai đoạn gọi là "thời gian bảo vệ", nhằm hạn chế rủi ro cho các bên khi hợp đồng bị phá vỡ. Với cầu thủ trên 28 tuổi, thời gian này chỉ kéo dài trong hai năm đầu kể từ khi ký hợp đồng. Nếu hợp đồng bị chấm dứt trong giai đoạn bảo vệ, cầu thủ có thể đối mặt án phạt thể thao như treo giò, ngoài nghĩa vụ bồi thường tài chính.

Trường hợp của Ronaldo được đánh giá là "ngoài thời gian bảo vệ", do anh đã ký hợp đồng đầu tiên với Al Nassr từ năm 2022 và gia hạn vào năm 2025 đến giữa năm 2027.

Điều này đồng nghĩa Ronaldo không đối mặt án phạt thể thao như cấm thi đấu dài hạn, nhưng vẫn có nguy cơ mất hợp đồng và vướng tranh chấp tài chính nếu Al Nassr quyết định cứng rắn. Báo Arab cho rằng mối quan hệ giữa hai bên "đang ở mức căng thẳng nhất" từ khi siêu sao Bồ Đào Nha gia nhập Saudi Pro League.

Không phải lần đầu Ronaldo gây tranh cãi trước một kỳ World Cup. Năm 2022, tiền đạo sinh năm 1985 cũng từ chối vào sân trong một trận đấu của Man Utd, sau đó đăng đàn nói đội đã phản bội anh. Tháng 11/2022, anh và "Quỷ Đỏ" đồng thuận chấm dứt hợp đồng, trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

"Khủng hoảng Ronaldo" cũng được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến ban huấn luyện Al Nassr. HLV Jorge Jesus tiếp tục vắng mặt trong buổi họp báo trước trận gặp Al Ittihad ở vòng 21 Pro League, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp ông không xuất hiện trước truyền thông. Theo quy định của giải, hành vi này có thể khiến HLV người Bồ Đào Nha bị phạt tiền thêm 100.000 riyal (hơn 26.000 USD).

Ronaldo đình công ở Al Nassr được cho là vì bất bình với tham vọng của đội bóng. Theo báo Arab Kooora, HLV Jorge Jesus né tránh truyền thông để không phải trả lời các câu hỏi liên quan đến Ronaldo. Khả năng Ronaldo ra sân ở trận gặp Al Ittihad còn để ngỏ. Anh thậm chí đã cân nhắc viễn cảnh rời Al Nassr hè tới, nếu tình hình không được cải thiện.

Hoàng An (theo Al Watan)