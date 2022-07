Bảo Anh ra mắt thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới

Sau vai trò diễn viên và đội trưởng một cuộc thi nhảy, Bảo Anh đã trở lại với vai trò nhà sáng lập thương hiệu BA:Care.

Bảo Anh vừa ra mắt thương hiệu BA:Care vào ngày 8/7. Sản phẩm đầu tiên trên thị trường của thương hiệu này là sữa tắm và dầu gội hương nước hoa Myman. Không chỉ đại diện hình ảnh, Bảo Anh còn đảm nhiệm vai trò nhà sáng lập và tham gia vào quá trình thiết kế, sản xuất. Theo nữ ca sĩ, cô đã dành hơn hai năm để theo đuổi vai trò mới này và mong muốn định hình về một lối sống mới cho phái mạnh Việt.

Sự kiện ra mắt thương hiệu BA:Care thu hút sự tham dự của các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: BA:CARE

Lý do chọn phân khúc khách hàng nam, Bảo Anh cho biết: "Mỹ phẩm nữ hay những sản phẩm dành cho nữ đã chiếm một thị phần rất rộng lớn. Tuy nhiên, phân khúc sản phẩm dành cho nam giới lại rất ít. Do đó, tôi muốn mang đến nhiều hơn những sản phẩm chăm sóc dành cho nam giới do chính người Việt sản xuất và còn đạt chất lượng quốc tế. Bên cạnh việc bán sản phẩm, tôi và BA:Care đang cố gắng tạo ra một chuẩn mực mới của nam giới qua việc chăm sóc bản thân mình. Chính vì vậy, bao bì sản phẩm rất đơn giản; phù hợp với hình tượng của một người đàn ông lịch lãm và tinh tế mà chúng tôi muốn hướng đến."

Myman là sự kết hợp 5 trong 1 gồm dầu gội, dầu xả, tinh chất dưỡng tóc, sữa tắm và hương nước hoa. Ảnh: BA:Care

Hiện tại, nữ ca sĩ đang cân bằng giữa hai vai trò nghệ thuật và kinh doanh. Theo cô, âm nhạc giống như hơi thở. Tuy nhiên, nếu người nghệ sĩ quá chú trọng vào âm nhạc thì cũng có thời điểm họ sẽ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Còn việc mở công ty sẽ gặp khó khăn ban đầu nhưng khi đi vào khuôn khổ sẽ dần trở nên thoải mái hơn. Do đó, công việc kinh doanh sẽ là nơi Bảo Anh lấy lại cân bằng trong cuộc sống; từ đó giúp tâm hồn cô được thư giãn và dốc toàn sức cho âm nhạc trở lại.

Trong ngày ra mắt, rất nhiều khán giả và khách hàng đã đến theo dõi. Ảnh: BA:Care

Ngay trong sự kiện, Bảo Anh cũng công bố về bước đầu thành công khi có hàng loạt đối tác hợp tác với công ty để đưa sản phẩm đến rộng rãi người tiêu dùng trên toàn Việt Nam và Hàn Quốc qua các kênh thương mại điện tử cùng các hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Huyền My