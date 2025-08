Bảo Anh giới thiệu con gái ở 'Em xinh say hi'

Ca sĩ Bảo Anh khiến khán giả, đồng nghiệp xúc động khi lần đầu giới thiệu con gái trên truyền hình tại show âm nhạc.

Cô cùng LyHan, Tiên Tiên, Miu Lê, Maiquinn biểu diễn Lắm lúc tại vòng Live Stage 4, lên sóng tối 2/8. Nhạc phẩm ballad có nội dung ca ngợi tình mẫu tử do Tiên Tiên sáng tác. Nhạc sĩ ví hình ảnh người mẹ như siêu nhân. Trong mắt gia đình, các con đã lớn khôn nhưng vẫn mãi là "em bé" của mẹ.

Tiết mục "Lắm lúc" tại show 'Em xinh say hi' Tiết mục "Lắm lúc".

Bảo Anh không kìm được nước mắt trên sân khấu. Cô đảm nhận phần kết khi cất câu hát "Rồi đến lúc em làm mẹ". Trong đội, cô là thành viên duy nhất đã làm mẹ nên có sự đồng cảm.

Bảo Anh bế con gái giới thiệu với mọi người trên sân khấu chương trình.

MC Trấn Thành giới thiệu gia đình Bảo Anh gồm bố mẹ, con gái cũng có mặt dưới khán đài để theo dõi cô trình diễn. Bảo Anh liền bế bé Misumi lên sân khấu trong tiếng reo hò của mọi người.

Bảo Anh gây chú ý khi giới thiệu con gái ở show 'Em xinh say hi' Màn giới thiệu con gái của Bảo Anh.

Bảo Anh cho biết nickname của con gái đặt theo tiếng Nhật, mang ý nghĩa "bông hoa đẹp thuần khiết". Với cô, hai năm qua là khoảng thời gian hạnh phúc bởi "làm mẹ là điều thiêng liêng nhất cuộc đời", giúp cô trưởng thành, sâu sắc hơn về nhiều mặt. "Tôi cảm giác như được sinh ra lần nữa. Con mang đến cho tôi chân trời, hạnh phúc mới", ca sĩ nói.

Trên các diễn đàn, màn giới thiệu con gái của Bảo Anh hút hàng chục nghìn lượt yêu thích. Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng sự bình yên trong cuộc sống của ca sĩ.

Bảo Anh công khai làm mẹ hồi tháng 4/2024 nhưng không nhắc về cha của bé. Cô chăm sóc Misumi với sự hỗ trợ của gia đình. Cô cho biết dùng sự dịu dàng với con trong mọi tình huống, dạy bé cách sống yêu thương, tử tế.

Ca sĩ 33 tuổi, tên đầy đủ Nguyễn Hoài Bảo Anh, quê TP HCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2012. Cô từng gây chú ý qua các bản ballad như Trái tim em cũng biết đau (Mr. Siro), Ai khóc nỗi đau này (Đức Trí). Ở mảng phim ảnh, cô đóng Nhà có 5 nàng tiên, Bẫy ngọt ngào. Cô từng gắn bó ba năm với một ca sĩ nhưng chia tay vào năm 2017. Sau đó, Bảo Anh khá kín tiếng khi nhắc về chuyện tình yêu.

Trong chương trình, nhóm của Bảo Anh đầu tư dàn dựng tiết mục, tạo nhiều cảm xúc cho khán giả. Mỗi ca sĩ xuất hiện đều mang đến câu chuyện riêng. Miu Lê nói ngước mặt lên vì sợ khóc lúc chứng kiến gia đình các thí sinh trong đội có mặt dưới khán đài. Cô trải qua cô đơn sau khi bố mất hai năm trước, còn mẹ đang sống ở Canada. Đội trưởng LyHan bật khóc kể về cuộc đời của mẹ cô - bà trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng những người chồng đều đã qua đời. Cô bày tỏ mong muốn trở thành "người đàn ông" để bảo vệ mẹ.

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

30 người chơi được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc và loại dần theo từng vòng. Giám đốc âm nhạc JustaTee (nickname Jessica Thanh Tú) cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho thí sinh.

Hiện 10 thí sinh đã chia tay chương trình gồm Ánh Sáng, Han Sara, Đào Tử A1J, Muội, Ly Ly, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương, Yeolan, Chi Xê, Danmy.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp