Báo Anh: 'Amorim có thể thay Mourinho tại Benfica'

Theo truyền thông Anh, HLV Ruben Amorim có thể thế chỗ Jose Mourinho ở Benfica, chỉ ba ngày sau khi bị Man Utd sa thải.

Theo các tờ Sportmail và Sun Sports, Amorim có thể nhanh chóng tìm được bến đỗ mới tại quê nhà, khi nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế Mourinho ở Benfica.

HLV Ruben Amorim và vợ Maria Joao Diogo đi dạo ở Cheshire, Vương quốc Anh, chiều 5/1/2026. Ảnh: Manchester Evening News

Trước đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng phủ nhận dẫn dắt Benfica hồi tháng 9, dù ứng viên chủ tịch Joao Noronha Lopes công khai mong muốn đưa ông về sân Ánh sáng. Lopes thậm chí dự khán một trận của Man Utd tại Old Trafford để thể hiện sự quan tâm, nhưng rồi ông thất bại trong cuộc đua tranh ghế Chủ tịch với huyền thoại Rui Costa.

Ngày 5/1, Amorim mất việc sau 14 tháng dẫn dắt Man Utd. Dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, đội bóng thành Manchester đá 63 trận, thua 21, hòa 18, thắng 25 - đạt tỷ lệ 38,1%, ghi 122 bàn và thủng lưới 114 lần.

Tin đồn Amorim có thể trở lại Bồ Đào Nha xuất hiện trong bối cảnh vị trí của Mourinho tại Benfica đang lung lay dữ dội. CLB này vừa thua Braga 1-3 ở bán kết Cup Liên đoàn, kém đội đầu bảng Porto 10 điểm tại giải VĐQG và hiện đứng thứ 25 ở Champions League. Truyền thông địa phương cho biết chiếc ghế của Mourinho ngày càng "dễ tổn thương", trong bối cảnh Benfica vốn có tiền lệ theo đuổi Amorim.

HLV Jose Mourinho chỉ đạo trận Benfica thua Braga 1-3 ở bán kết Cup Liên đoàn Bồ Đào Nha ngày 7/1. Ảnh: Abola

Sau trận thua Braga 1-3 hôm 7/1, Mourinho công khai chỉ trích các học trò có màn trình diễn không thể lý giải và không thể chấp nhận. HLV 62 tuổi yêu cầu toàn đội ở lại trung tâm huấn luyện Seixal nhiều ngày để suy ngẫm, đồng thời bày tỏ hy vọng các cầu thủ không ngủ được vì tức giận và thất vọng.

Căng thẳng gia tăng khi một nhóm CĐV đã treo băng rôn phản đối tại sân Ánh sáng với nội dung mang thông điệp mỉa mai ban lãnh đạo: "Sau khách sạn, hãy xây cả nhà thổ. Mặc kệ danh hiệu, thứ chúng tôi thấy chỉ là bê tông", ám chỉ ban lãnh đạo bị cho là ưu tiên các dự án thương mại thay vì thành tích chuyên môn.

Thông điệp này xuất hiện chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Rui Costa khánh thành khách sạn 1904 Benfica Hotel tại trung tâm Lisbon, trụ sở lịch sử của CLB. Một băng rôn khác tại sân cũng nhắc tới dự án Benfica District, tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về định hướng phát triển của đội bóng.

Về chuyên môn, Mourinho dẫn dắt Benfica từ tháng 9, song chưa thể cải thiện đáng kể sự gắn kết và hiệu quả thi đấu. Mourinho dẫn dắt 23 trận, thua 4, hòa 5 và thắng 14 - đạt tỷ lệ 60,87%. Trận tiếp theo gặp Porto tại tứ kết Cup Quốc gia ngày 14/1 có thể định đoạt tham vọng đoạt danh hiệu của Benfica mùa này.

Hồng Duy (theo The Sun, Abola, ESPN)