Bánh trứng thằn lằn - món xuất phát từ hoàng gia Thái Lan

Bánh trứng thằn lằn gây tò mò thực chất là món ngọt hoàng cung, làm từ nhân đậu xanh, vỏ chiên giòn, kết hợp vị mặn ngọt giống trứng thằn lằn.

Tương truyền, vua Rama I (1782–1809) thèm thưởng thức trứng thằn lằn nướng ăn kèm măng cụt - món được xem là đặc sản vương giả lúc bấy giờ. Tuy nhiên, vì không đúng mùa, việc tìm trứng bất khả thi. Khi ấy, Chao Chom Waen - một phi tần nổi tiếng khéo tay đã nghĩ ra cách thay thế. Bà dùng bột nếp nặn thành những quả "trứng" nhỏ, nhồi nhân đậu xanh, chiên vàng giòn rồi lăn qua đường và muối để tái hiện hương vị béo bùi, mằn mặn giống như trứng thằn lằn thật.

Món bánh trứng thằn lằn. Ảnh: Dessert Mate

Món ăn được dâng lên cùng măng cụt và khiến nhà vua vô cùng ưng ý. Từ đó, món bánh trở thành món khoái khẩu trong hoàng cung và được đổi tên thành Khanom Khai Hong, tức "bánh trứng thiên nga". Cách gọi mới giúp món bánh thoát khỏi sự ngần ngại của người thưởng thức, đồng thời vẫn giữ được giá trị gắn liền với giai thoại cung đình.

Theo thời gian, món bánh này không chỉ giới hạn trong cung đình mà xuất hiện ở nhiều chợ truyền thống và tiệm bánh trên khắp Thái Lan. Người dân và du khách có thể tìm thấy nhiều biến thể, nhưng điểm chung vẫn là sự kết hợp vị ngọt, mặn và giòn đặc trưng của ẩm thực Thái.

Bánh trứng thằn lằn không chỉ là một món ăn mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Thái Lan. Từ một giải pháp thay thế nguyên liệu, món bánh đã trở thành di sản ẩm thực được lưu giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tuấn Anh (Theo The National)