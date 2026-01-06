Bánh mì Việt thành hiện tượng ẩm thực tại Australia

Bánh mì Việt từng gắn với sinh kế của người nhập cư tại Australia, ngày càng mở rộng ảnh hưởng nhờ mạng xã hội, được thực khách bản địa đón nhận.

Tại Sydney, hình ảnh khách xếp hàng dài trước các tiệm bánh mì ở Cabramatta, Marrickville hay Ryde dần trở nên quen thuộc. Bánh mì không chỉ hiện diện tại các khu vực đông người Việt sinh sống mà còn lan rộng sang nhiều khu ngoại ô và các địa phương khác khắp Australia.

Khoảng chín năm trước, Rowan, sống tại khu vực phía tây nội đô Sydney, lập nhóm Facebook Vietnamese Bánh Mì Appreciation Society. Nhóm vốn được tạo ra một cách ngẫu hứng, đến nay phát triển thành cộng đồng trực tuyến với hơn 180.000 thành viên. Người tham gia sẽ đăng bài đánh giá, giới thiệu bánh mì ở Australia và trên thế giới.

Các bài đăng nhận xét chi tiết về bánh mì, từ độ giòn của vỏ bánh, vị chua ngọt của cà rốt ngâm, độ tươi của rau mùi, ớt và dưa leo, đến hương vị của pate và phần nhân chính. Các tiệm bánh mì tại Australia được nhắc đến trong nhóm trải dài từ những khu cộng đồng người Việt ở Sydney đến Darra (Queensland), chợ Parap ở Darwin.

Theo quản trị viên Rowan, sự quan tâm dành cho bánh mì không chỉ giới hạn ở các đô thị lớn. "Nhiều thành viên chia sẻ về những tiệm bánh mì ở các thị trấn nhỏ, những nơi ít được chú ý trước đây", anh nói, đồng thời khuyến khích những người chưa từng thử bánh mì Việt nên trải nghiệm món ăn này.

Món bánh mì chả cá ở TP HCM được du khách giới thiệu trong nhóm.

Một số tiệm bánh mì ở Australia đã "đổi đời" sau xuất hiện trên mạng xã hội, được nhiều thực khách tìm đến trải nghiệm.

Gia đình bà Sue Nguyễn mở tiệm Marrickville Pork Roll năm 2008, khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ tại Marrickville, Sydney. Sau 17 năm hoạt động, tiệm hiện có thêm nhiều cơ sở tại Chatswood và North Sydney.

Tiệm từng thu hút sự chú ý khi Thủ tướng Australia Anthony Albanese đăng tải hình ảnh thưởng thức bánh mì tại đây trên Instagram. Theo chủ quán, bánh mì truyền thống với thịt nguội vẫn được khách gốc Việt ưa chuộng, bánh mì heo quay da giòn lại phổ biến với thực khách quốc tế.

Bà Sue cho biết các bài đánh giá trên mạng xã hội giúp tiệm được biết đến rộng rãi hơn, dù bản thân cơ sở không chủ động quảng bá trực tuyến.

"Việc nhận được sự ủng hộ và chia sẻ từ cộng đồng là điều rất đáng trân trọng", bà nói.

Tại Top Ryde Baker’s House, gia đình bà Kim Seng đã phục vụ bánh mì cho cộng đồng địa phương trong 15 năm. Một video đánh giá về tiệm trên TikTok gần đây đạt hơn 1,5 triệu lượt xem, góp phần đưa tên tuổi của cơ sở này đến với đông đảo người dùng mạng xã hội.

Theo bà Seng, bánh mì Việt được yêu thích từ lâu, chủ yếu qua truyền miệng. Trước đây, khách quen giới thiệu cho người thân và bạn bè. Hiện, mạng xã hội giúp thông tin lan nhanh hơn, tiếp cận cả những người sống gần tiệm nhưng chưa từng biết đến.

Cabramatta là một trong những khu vực có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Sydney, với 37,8% dân số gốc Việt. Tại khu vực tây nam Sydney, nhiều tiệm bánh mì Việt tiếp tục duy trì hoạt động ổn định qua nhiều thế hệ.

Bà Angela Trương, quản lý Tony’s Bakery, cho biết tiệm ghi nhận sự gia tăng của nhóm khách không phải người Việt trong những năm gần đây. Nhiều người tìm đến sau khi xem các nội dung chia sẻ trên mạng xã hội.

"Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều khu vực khác nhau, thậm chí từ các bang khác và từ nước ngoài", bà Angela nói.

Ông Peter Thang Ha, Chủ tịch Chi hội bang NSW của Cộng đồng Người Việt tại Australia, cho rằng bánh mì là một trong những câu chuyện thành công tiêu biểu của cộng đồng người Việt tại quốc gia này. Trong giai đoạn đầu định cư, các tiệm bánh mì là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình người Việt. Năm 2026 đánh dấu 50 năm kể từ khi làn sóng người Việt đầu tiên đến Australia.

"Bánh mì không chỉ là một món ăn, mà còn góp phần thể hiện sự hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt vào xã hội đa văn hóa của Australia", ông Peter Thang Ha nói.

Mai Phương (Theo ABC News, Vietnamese Bánh Mì Appreciation Society)