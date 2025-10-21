Bánh mì Việt Nam không nằm trong top 50 loại ngon nhất thế giới

Danh sách 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới của CNN không có đại diện từ Việt Nam, dù món bánh mì từng nhiều lần được vinh danh toàn cầu.

Trang CNN công bố danh sách 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới (50 of the world’s best breads) hôm 18/10, tôn vinh những món ăn vừa quen thuộc vừa độc đáo, phản ánh sự sáng tạo và bản sắc văn hóa của từng quốc gia.

Theo tác giả Jen Rose Smith, đầu bếp bánh ngọt kiêm cây bút ẩm thực của CNN Travel, các loại bánh được lựa chọn trong danh sách không chỉ dựa trên hương vị, mà còn ở giá trị biểu tượng, nguyên liệu đặc trưng và cảm giác thân thuộc mà món bánh mang lại.

Bánh mì Việt Nam không góp mặt trong danh sách lần này. Trong các danh sách xếp hạng trước, bánh mì Việt nhiều lần được vinh danh là "một trong những món sandwich ngon nhất thế giới". Các chuyên gia ẩm thực cho rằng bánh mì Việt là sự kết hợp độc đáo giữa bánh mì baguette kiểu Pháp và phần nhân mang hương vị Việt Nam.

Ở bảng xếp hạng mới, 50 loại bánh mì nhắc đến là "bread", được định nghĩa là sản phẩm bột được nướng hoặc chiên trực tiếp, như roti, pita, ciabatta, lavash. Trong khi "sandwich" là món dùng bánh mì để kẹp nhân, thuộc một nhóm ẩm thực khác.

Việc bánh mì Việt Nam không góp mặt trong danh sách 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới không đồng nghĩa với việc bị đánh giá thấp, mà do khác tiêu chí lựa chọn. Tháng 6, CNN xếp bánh mì Việt Nam vào danh sách Top 25 sandwiches ngon nhất thế giới năm 2025. Cùng thời điểm, bánh mì Việt Nam vào danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới do TasteAtlas công bố.

Bánh mì nhân xíu mại. Ảnh: Mai Trung

Trong 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới vừa được công bố, châu Á góp mặt nhiều nhất, với hơn 15 món đại diện cho các nền văn hóa trải dài từ Trung Đông đến Đông Nam Á. CNN nhận định Châu Á là nơi bánh mì thể hiện rõ nhất sự thích nghi, mỗi vùng, mỗi tôn giáo, mỗi mùa đều có một cách riêng để nhào bột, nướng và thưởng thức.

Châu Âu góp mặt với nhiều loại bánh mang tính biểu tượng của nền văn minh lúa mì, từ baguette Pháp, ciabatta Italy thơm mùi dầu ô liu, đến pumpernickel Đức đậm vị mạch nha và soda bread Ireland mộc mạc.

Một số loại bánh còn gắn liền với nghi thức tôn giáo và đời sống gia đình, như challah của người Do Thái hay karavai của Nga - món bánh tượng trưng cho lời chúc phúc trong lễ cưới. Theo cây viết ẩm thực Jen Rose Smith, những chiếc bánh này "là thước đo của sự tinh tế và truyền thống, mỗi ổ bánh là một lát cắt của lịch sử nhân loại".

Nhà sử học ẩm thực William Rubel cho rằng không cần cố gắng tìm một định nghĩa chính xác cho bánh mì.

"Bánh mì đơn giản là những gì nền văn hóa của bạn gọi là bánh mì", ông nói và cho biết thêm điều quan trọng không nằm ở công thức hay loại bột, mà ở vai trò của nó - cách con người biến ngũ cốc thành thức ăn bền, dễ mang theo và dự trữ.

Baguette nổi tiếng ẩm thực Pháp xuất hiện trong danh sách. Ảnh: Unsplash

Hơn 10.000 năm trước Công nguyên, khi nông nghiệp còn chưa hình thành, những người săn bắt, hái lượm ở sa mạc Đen (Jordan ngày nay) đã biết nghiền củ, hạt rồi nướng lên, tạo ra những chiếc bánh mì đầu tiên trong lịch sử loài người. Trải qua hàng chục thế kỷ, bánh mì đã trở thành món ăn mang bản sắc riêng của mỗi vùng đất.

Mai Phương (Theo CNN)