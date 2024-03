Bánh mì Việt Nam được vinh danh 'ngon nhất thế giới'

Bánh mì đứng đầu trong bảng xếp hạng 100 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới của chuyên trang ẩm thực Taste Atlas.

Bánh mì Việt Nam được đánh giá cao nhất với 4,6/5 sao trong 100 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới (Top 100 sandwiches in the world), do chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố ngày 15/3.

Một món bánh mì kẹp chà bông và không thể thiếu pate. Ảnh: Bích Phương

Chuyên trang ẩm thực giới thiệu bánh mì Việt Nam có cách phát âm là "bun mee", kế thừa di sản ẩm thực của Pháp và Trung Quốc. Qua thời gian, bánh mì được người địa phương biến tấu và sáng tạo, nay trở thành món đặc trưng của người Việt. Bánh mì Việt Nam từ lâu đã được thừa nhận ngon trên khắp thế giới. Ngày 24/3/2011, thuật ngữ "banh mi" đã được công nhận trong Từ điển tiếng Anh Oxford kèm theo ghi chú "Là loại sandwich của Việt Nam".

Taste Atlas miêu tả món bánh này có phần vỏ gần giống bánh baguette của Pháp. Bánh mì Việt Nam có đặc trưng là phần vỏ giòn, mỏng, ruột mềm và xốp. Trong khi đó, baguette của Pháp giòn, cứng và dai. Công thức bánh mì khi du nhập vào Việt Nam đã có sự thay đổi để phù hợp người bản địa.

Phần nhân kẹp bên trong mới làm nên hương vị riêng của chiếc bánh mì Việt. Phần nhân bánh thường có thịt, pate, rau thơm, rau củ muối chua và ớt xanh thái sợi. Mỗi vùng miền lại có cách biến tấu phần nhân khác nhau. Hai phiên bản bánh mì khác của Việt Nam cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này của Taste Atlas gồm bánh mì thịt đứng thứ 9 với 4,4/5 sao và bánh mì heo quay, xếp hạng 29 với 4,3/5 sao.

Du khách nước ngoài xếp hàng mua bánh mì tại một tiệm ở TP HCM. Ảnh: Bích Phương

Bánh mì thịt là món ăn nhiều khách du lịch nước ngoài biết đến khi tới Việt Nam. Chuyên trang ẩm thực gợi ý du khách có thể mua bánh mì thịt và bánh mì heo quay ở bất kỳ nơi nào từ quầy bán rong đến những tiệm bánh lớn ở các thành phố du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, bánh mì heo quay phổ biến ở TP HCM hơn cả. Bánh mì có thể dùng cho mọi bữa ăn trong ngày.

Trong top 5 món bánh mì kẹp, đứng sau bánh mì Việt là món tombik döner hay còn gọi là gobit kebab, bánh mì kẹp thịt nướng đặc sản Thổ Nhĩ Kỳ. Đứng thứ 3 là món shawarma của Ấn Độ. Vị trí thứ 4 là món tortas của Mexico. Xếp thứ 5 là món món bánh mì kẹp tôm hùm Maine của Mỹ.

Bánh mì Việt từng được Taste Atlas vinh danh nhiều lần. Tháng 2/2023, chuyên trang ẩm thực công bố 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì Việt đứng thứ 6.

Bích Phương