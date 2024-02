Bánh mang 'vị tình yêu' do AI sáng tạo

Nhật BảnAI sẽ phân tích các cảm xúc tình yêu, chọn lựa nguyên liệu để thợ làm bánh tạo ra "hương vị lãng mạn" của tình yêu.

Một số người nói tình yêu đắng như chocolate đen, có người bảo ngọt như bánh kem. Để trả lời câu hỏi "tình yêu có vị như thế nào?" cho các vị khách, tiệm bánh lâu đời nhất Nhật Bản, Kimuraya, đã hợp tác với công ty điện tử NEC Corp tạo ra sản phẩm có tên gọi Ren AI Pan hay "bánh mì lãng mạng tạo bởi AI" để định nghĩa vị tình yêu.

5 loại bánh mang 5 vị tình yêu của tiệm Kimuraya. Ảnh: NEC

NEC sử dụng công nghệ AI phân tích các cuộc trò chuyện từ một chương trình hẹn hò thực tế trên truyền hình "Today I Fell In Love" (Hôm nay tôi đã yêu) cùng 35.000 bài hát nhắc đến tình yêu, ẩm thực. Thông qua phân tích, công ty xác định được 5 cảm xúc chính trong tình yêu: lần đầu gặp gỡ (first encounter), buổi hẹn đầu tiên (first date), ghen tuông (jealousy), heartbreak (đau lòng) và yêu nhau (mutual love). Sau đó NEC kết hợp Kimuraya biến 5 loại cảm xúc này thành các loại bánh mì mềm mịn mang hương vị khác nhau.

Bánh mì "Cuộc gặp gỡ định mệnh" có vị kẹo bông, tượng trưng cho cảm xúc ngọt ngào của những rung động đầu tiên trong tình yêu. Bánh mì "Ghen" có vị khoai lang tím, dầu ăn nấm truffle và nho khô. Bánh "Buổi hẹn đầu tiên" có vị chanh và cam còn "Yêu nhau" mang hương vị ngọt ngào của mật ong, đào, thanh long.

Yuki Kitazawa, nhà phát triển tại tiệm bánh Kimuraya, cho biết AI lựa chọn nguyên liệu còn các đầu bếp làm bánh sẽ tạo ra những chiếc bánh mì mang hương vị đó.

Bánh mì tình yêu được bán từ đầu tháng 2. Du khách có thể mua tại các siêu thị ở vùng Kanto và trên cửa hàng trực tuyến của Kimuraya Bakery.

Kết hợp với AI để tạo ra loại bánh mang hương vị tình yêu, cửa hàng muốn tìm cách tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm với giới trẻ. Thông qua nghiên cứu thị trường, Kimuraya phát hiện ngày càng nhiều thanh niên không quan tâm đến các mối quan hệ lãng mạn dù họ vẫn mong muốn tìm được bạn đời để sống đến già.

Sản phẩm bánh mì tạo bởi AI tái tạo hương vị lãng mạn để gợi lên cảm giác yêu đương khi thực khách ăn và từ đó truyền cảm hứng để giới trẻ đưa những cảm giác lãng mạn đó vào trong cuộc sống cá nhân.

Anh Minh (Theo CNN)