Bánh dẻo nướng, ép dẹt gây sốt mùa Trung thu

Bánh dẻo nướng vàng, nhân ấm nóng, tỏa hương thơm hoặc cho vào tủ lạnh, ép dẹt cắt nhỏ với nhân 4 trứng muối khiến nhiều người tò mò thử làm, thưởng thức dịp Tết Trung thu.

Cuối tháng 9, tài khoản Bếp mẹ Nhím đăng tải video nướng bánh dẻo Trung thu bằng nồi chiên không dầu. Sau khi nướng vài phút, chiếc bánh dẻo trắng với tạo hình hoa văn biến hình với lớp vỏ vàng đều, hơi phồng rộp và giòn.

Chiếc bánh dẻo nướng "gây sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: Bếp Mẹ Nhím.

Bài đăng sau đó thu hút hơn 500.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Nhiều người thích thú với cách biến tấu nướng vàng vỏ bánh dẻo.

Một số tiếp tục sáng tạo khi cán mỏng bánh để phần nhân đậu xanh hòa quyện với vỏ bột nếp rồi nướng vàng hai mặt, tạo độ giòn như snack. Cách khác là chiên ngập dầu khiến vỏ bánh phồng căng như quả bóng.

Một tài khoản bình luận "Bánh có vị giống mochi nướng, ăn rất ngon".

Người khác lại viết "Tôi không thích bánh dẻo, nhưng làm cách này tôi ăn hết sạch, tưởng không ngon lại ngon không tưởng".

Chủ nhân tài khoản bếp mẹ Nhím, cho biết ban đầu chỉ định làm ấm lại chiếc bánh dẻo cất trong tủ lạnh bằng nồi chiên không dầu, không ngờ bánh chuyển sang màu vàng giòn, ăn lạ miệng. Theo người này, khi nướng chỉ nên để bánh hơi vàng ở mặt, tránh khô. Với bánh nhân ngọt, thời gian nướng nên dưới một phút để giữ mùi vị, vì đường trong nhân dễ cháy. Nhiệt độ nồi chiên thường cao hơn lò nướng, nên cần điều chỉnh tùy kích cỡ và loại bánh.

Theo hướng dẫn từ video, mỗi mặt bánh dẻo thập cẩm nên nướng trong nồi chiên không dầu khoảng 6 - 8 phút ở nhiệt độ 200 -250 độ C tùy loại nồi. Thành phẩm có vị ngọt hơn so với khi ăn nguội, nhưng vỏ giòn, nhân bên trong vẫn dẻo và thơm.

Bánh dẻo truyền thống được làm từ bột nếp rang chín, nước đường, tinh dầu hoa bưởi và dầu ăn, nhân phổ biến gồm đậu xanh, thập cẩm hoặc sữa dừa. Bột được thợ trộn với nước đường, để nghỉ rồi nhào mịn, sau đó cán mỏng, cho nhân vào giữa, gói kín và ép khuôn tạo hình.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền về bánh dẻo ép dẹt giá 300.000 đồng một chiếc. Chiếc bánh nặng khoảng 400 g, bên trong chứa bốn lòng đỏ trứng muối. Thay vì cắt ra và thưởng thức ngay như thường lệ, khách lan truyền cách ăn khác: bỏ vào tủ lạnh, sau đó dùng cây gỗ cán dẹt rồi cắt nhỏ thành nhiều miếng để thưởng thức. Giá bánh đắt gấp nhiều lần so với bánh dẻo thông thường nên nhiều người mày mò tự làm theo công thức sau đó chia sẻ rộng rãi trên các nhóm cộng đồng.

Hồ Bảo Ngọc, ở Hà Nội, tự nhận luôn thuộc phe bánh nướng, nhưng năm nay mạnh dạn đổi vị, "đu trend" làm bánh dẻo sen nhuyễn trứng muối. Cô cho biết mê nhất công đoạn nhấn dẹt bánh để ăn sau khi tỉ mỉ đóng khuôn. "Nhân sen nhuyễn mịn mượt, ngọt vừa tới, trứng muối thì béo bùi mằn mặn, ăn một miếng mà thấy cả mùa Trung Thu chạy ngang qua đầu luôn", cô nói và chia sẻ thành quả trên nhóm Yêu bếp, nhận được hàng trăm ủng hộ từ người dùng.

Ngoài ra, nhiều tài khoản lan truyền cách làm loại bánh dẻo sợi. Bánh được vê thành từng sợi dài, nhân nằm giữa. Hình dáng này lạ mắt, dễ gây liên tưởng đến "lòng se điếu", và vì thế được dân mạng gọi vui là "bánh dẻo lòng se điếu".

Trước trào lưu sáng tạo "cách ăn bánh trung thu mới lạ" lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng giá trị của chiếc bánh không chỉ nằm ở hương vị. Với họ, đây còn là ký ức, là biểu tượng của sự sum vầy và tình thân. Do đó, dù những biến tấu có thể gây chú ý nhất thời, việc lạm dụng chúng có nguy cơ làm phai nhạt ý nghĩa tinh thần vốn có.

Tuấn Anh