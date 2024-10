Bangkok trong top điểm du lịch của năm 2025

Giải thưởng "Best of the World" của National Geographic là chương trình tôn vinh những điểm đến độc đáo, bền vững trên thế giới. Ban tổ chức muốn khuyến khích du khách tới những vùng đất chưa được khám phá, trải nghiệm văn hóa địa phương và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn môi trường. Ban giám khảo, gồm các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, bảo tồn và văn hóa, sẽ xem xét các đề cử và đưa ra quyết định cuối cùng về những điểm đến được vinh danh.

Danh sách có tổng 25 điểm đến, một số điểm còn lại gồm Senegal, Barbados, thung lũng Suru ở Ấn Độ hay Abu Dhabi của UAE. Trong ảnh là vùng Northland của New Zealand, cũng thuộc danh sách. Ảnh: NatGeo