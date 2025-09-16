Bảng xếp hạng đại học thế giới 2026 đông kỷ lục

Bảng xếp hạng đại học thế giới của THE năm 2026 có gần 2.200 trường, cao kỷ lục và gấp 2,6 lần so với 10 năm trước.

Times Higher Education (THE) cuối tuần trước cho biết số này đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ có nhiều đại học được xếp hạng nhất với 171 trường. Ấn Độ có 128 trường, xếp thứ hai. Ba đại diện còn lại trong top 5 đều có trên 100 đại học được xếp hạng, lần lượt là Nhật Bản, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, Libya, Senegal và Yemen là những cái tên mới, mỗi nước có một trường.

THE đánh giá điều này cho thấy sự gia tăng về năng lực nghiên cứu và quốc tế hóa trong giáo dục đại học.

THE là một trong những tổ chức xếp hạng có quy mô lớn nhất thế giới hiện nay, bên cạnh QS, Center for World University Rankings (CWUR) và Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Kết quả xếp hạng được căn cứ dữ liệu do tổ chức này tự thu thập, khảo sát, kết hợp với thông tin các trường gửi về. Điều kiện với các trường là phải giảng dạy bậc đại học, nghiên cứu nhiều lĩnh vực và đã có ít nhất 1.000 nghiên cứu được công bố, từ năm 2020 đến năm 2024.

THE cho biết có 18 tiêu chí đánh giá, chia thành 5 nhóm, gồm: Giảng dạy (Teaching), Môi trường nghiên cứu (Research Environment), Chất lượng nghiên cứu (Research Quality), Chuyển giao công nghệ (Industry), Mức độ quốc tế hóa (International Outlook). Mỗi nhóm tiêu chí chiếm 4-30% trọng số, nhiều nhất ở khía cạnh chất lượng nghiên cứu.

Khuôn viên Đại học Yale, Mỹ. Ảnh: Yale University Fanpage

Năm ngoái, Đại học Oxford, Anh, đứng đầu, là lần thứ 9 liên tiếp ở vị trí này. Theo sau là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. 8 gương mặt còn lại trong top 10 cũng từ Anh và Mỹ, gồm Đại học Harvard, Princeton, Cambridge, Stanford, Viện Công nghệ CalTech, California Berkeley, Hoàng gia London và Yale.

Việt Nam có 9 trường lọt vào bảng xếp hạng, Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu, nằm trong nhóm 501-600, còn lại từ 601 đến 1501+.

THE dự kiến công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới năm 2026 vào tháng tới.

Doãn Hùng