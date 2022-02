Băng tuyết phủ trắng xã biên giới

Dọc biên giới, hoa đào vẫn bung nở do năm nay lạnh kéo dài. Dự báo từ ngày mai, mỗi ngày nhiệt độ sẽ nhích lên 2-3 độ C, đến cuối tuần Sa Pa khoảng 7-14 độ C.

Trong ba tháng qua, Việt Nam chịu ảnh hưởng của chín đợt không khí lạnh. Hai đợt mạnh lần lượt cuối tháng 12/2021 và rét đậm kéo dài nhất mùa đông, từ ngày 29/1 đến 8/2 trúng đợt Tết Nguyên đán, với nền nhiệt trung bình 13-15 độ C.