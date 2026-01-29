Bang Texas 'đóng băng' visa H-1B ở các đại học và tổ chức công

Sinh viên quốc tế sẽ không được cấp H-1B để ở lại làm việc tại các đại học, cơ quan chính phủ tại Texas cho tới tháng 6/2027, để ưu tiên người bản địa.

Quyết định được Thống đốc Greg Abbott đưa ra ngày 27/1, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang nỗ lực cải tổ chương trình visa H-1B. Đây là loại thị thực dành cho lao động nước ngoài có kỹ năng chuyên môn cao trong tối đa 6 năm, thường ở các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế,...

Quy định này áp dụng đến cuối 5/2027, trừ một số trường hợp ngoại lệ được Ủy ban Lực lượng lao động Texas phê duyệt.

Ông Abbott cho biết khoảng thời gian từ nay tới đó sẽ giúp các nhà lập pháp thiết lập "hàng rào pháp lý", chờ những sửa đổi từ Quốc hội và các biện pháp cải tổ của chính phủ.

Cùng đó, Thống đốc yêu cầu các đơn vị phải báo cáo chi tiết số lượng visa, quốc tịch của người lao động và bằng chứng cho thấy người bản địa được ưu tiên trong tuyển dụng so với người nước ngoài.

"Chính quyền bang phải làm gương, đảm bảo các cơ hội việc làm - đặc biệt là những vị trí sử dụng tiền thuế của dân - phải ưu tiên cho người Texas", ông Abbott nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với ông, những người phản đối chương trình H-1B cho rằng thị thực này tạo kẽ hở cho lao động nước ngoài giá rẻ, cướp đi cơ hội việc làm của người bản địa. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc đóng băng visa sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự tại các trường đại học, bệnh viện và trung tâm nghiên cứu, từ đó đẩy chi phí dịch vụ công lên cao.

Texas là bang đông du học sinh thứ ba tại Mỹ vào năm học 2024-2025, với hơn 97.000 người, theo báo cáo Open Door năm 2025 của Viện Giáo dục quốc tế (IIE).

Theo dữ liệu từ Cơ quan di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), Trung tâm y tế UT Southwestern hiện là đơn vị công lập sử dụng nhiều lao động H-1B nhất ở Texas, với hơn 200 người. Các đơn vị khác như Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas A&M (top 21 đại học công tại Mỹ, theo U.S.News) và Đại học Texas-Austin (top 7) cũng có hàng trăm lao động theo diện này.

Trước Texas, Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng kêu gọi hạn chế H-1B do lo ngại bị lạm dụng. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh áp mức phí 100.000 USD mỗi năm đối với lao động diện H-1B.

Visa H-1B ra đời từ Đạo luật Di trú Mỹ năm 1990. Mỗi năm, Mỹ cấp hạn ngạch 85.000 visa diện này, song các tổ chức phi lợi nhuận và giáo dục đại học thường được miễn giới hạn trên.

Khánh Linh