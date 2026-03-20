Mức quy đổi IELTS của 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) quy đổi IELTS tối thiểu ở mức 5.5 thành 8 điểm môn tiếng Anh.

Quy định được nêu trong quy chế tuyển sinh do Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 20/3.

Cụ thể, 12 trường thuộc VNU năm nay sử dụng tối đa 5 trong các phương thức (không bao gồm xét tuyển thẳng): xét điểm thi tốt nghiệp THPT; dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA; xét các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; cùng các phương thức kết hợp hoặc đặc thù khác như thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi sang điểm môn Ngoại ngữ để xét kết hợp với các môn khác trong tổ hợp xét tuyển.

Đại học Quốc gia Hà Nội quy định cụ thể mức quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL sang điểm môn tiếng Anh. So với năm ngoái, mức quy đổi thấp hơn. Thí sinh có IELTS 5.5 được tính thành 8 điểm Tiếng Anh, thay vì 8,5 như năm ngoái. Thí sinh được tính 10 điểm nếu có IELTS 7.5 trở lên, thay vì từ 7.0.

Với các chứng chỉ ngoại ngữ khác, các trường thành viên xây dựng thang quy đổi tương ứng.

VNU lưu ý chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng, trừ các chứng chỉ có 3 kỹ năng được công nhận là TOPIK (tiếng Hàn), JLPT (tiếng Nhật), TCF (Tiếng Pháp). Đơn vị này không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online.

Mức quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL của 12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được dùng để tuyển sinh vào Đại học Quốc gia Hà Nội gồm:

Ngoài thay đổi mức quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội điều chỉnh một số quy định để phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và được xét tuyển bình đẳng giữa các phương thức, tổng điểm cộng không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển...

6 thay đổi trong tuyển sinh đại học 2026

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm ngoái tuyển gần 20.300 sinh viên. Điểm chuẩn vào các trường từ 19 đến 30. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung của trường Đại học Ngoại ngữ có đầu vào cao nhất.

