Bán và nhập khẩu thuốc sai quy định, 2 công ty dược bị phạt 130 triệu đồng

Công ty dược phẩm Hoàng Đức và Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Delta vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt, đình chỉ hoạt động nhập khẩu do nhiều lần bán thuốc độc sai đối tượng và nhập thuốc cổ truyền trái phép.

Quyết định xử phạt được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành ngày 10/2. Theo đó, Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức (trụ sở tại TP HCM) bị phạt 35 triệu đồng do bán thuốc cho cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, doanh nghiệp này bán sản phẩm Larrivey là thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc) cho khách hàng là Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma (cơ sở bán buôn thuốc). Tuy nhiên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của PNK Pharma không có phạm vi kinh doanh bán buôn thuốc độc.

Cục Quản lý Dược xác định hành vi của Hoàng Đức diễn ra 7 lần. Đây là tình tiết tăng nặng nên cơ quan quản lý áp dụng mức phạt tiền đối với tổ chức, gấp đôi so với cá nhân vi phạm cùng lỗi.

Cùng thời điểm, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định xử phạt 95 triệu đồng đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta (trụ sở tại Bắc Ninh). Doanh nghiệp này nhập khẩu và kinh doanh ba loại thuốc cổ truyền gồm Canease, Sâm nhung dưỡng tâm và Thông tâm lạc, dù giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không có phạm vi này.

Tương tự Hoàng Đức, Công ty Delta tái phạm nhiều lần với 15 đợt nhập khẩu cho ba loại thuốc trên. Ngoài phạt tiền, nhà chức trách áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc tại địa điểm kinh doanh của công ty ở phường Từ Sơn (Bắc Ninh) trong 5 tháng.

Hai doanh nghiệp phải nộp phạt trong 10 ngày kể từ khi nhận quyết định, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.