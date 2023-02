Bạn trẻ trải nghiệm quan sát vũ trụ từ nhà chiếu hình di động

Nhiều bạn trẻ thích thú ngắm nhìn vũ trụ thu nhỏ từ nhà chiếu hình di động của Trung tâm khám phá khoa học và đối mới sáng tạo Bình Định, tổ chức tại TP HCM.

Chiều 11/2, bé Nguyễn Trà My, 14 tuổi, theo mẹ vào nhà chiếu phim di động dạng mái vòm tại quận 10, TP HCM trong khuôn khổ ngày hội "Người Bình Định" lần 7 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức. Trong 25 phút, Trà My được nhìn ngắm bầu trời, xem các hành tinh và nghe kể chuyện quá trình hình thành sự sống trên trái đất bằng những thước phim chân thực. "Xem nhiều chương trình về vũ trụ trên tivi, nhưng khi xem ở nhà chiếu phim này con thấy như mình đang từ tàu vũ trụ nhìn ra không trung, cảm giác rất thật", Trà My chia sẻ.

Bên ngoài nhà chiếu hình di động có dạng hình mái vòm, được tạo dựng bằng việc bơm khí. Ảnh: Hà An

Mô hình nhà chiếu hình di động do Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo Bình Định (Explorascience) đưa vào thử nghiệm từ cuối năm 2022 sử dụng công nghệ của Mỹ, giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Nhà có dạng vòm đường kính 8 m, chiều cao khoảng 4 m có thể phục vụ cùng lúc 25 - 30 người. Bên ngoài nhà chiếu phim làm bằng vải dù có thể chống nước, chống thấm, bên trong có một lớp vải đặc biệt, có thể phản sáng như màn chiếu. Hệ thống làm mát từ bên ngoài được thổi vào bên trong nhà để phục vụ khán giả.

Hình ảnh các chòm sao được chiếu bên trong nhà chiếu hình. Ảnh: Hà An

Theo ông Lê Quang Thủy, đại diện Explorascience, bên trong nhà chiếu phim có một máy chiếu sử dụng thấu kính mắt cá, phạm vi chiếu 180 độ, bao trùm toàn bộ vòm. Các phim khoa học vũ trụ là dạng phim chuyên dụng được thiết kế riêng cho việc chiếu mái vòm. Bằng việc sử dụng phần mềm giả lập, người chiếu phim có thể phóng to tới gần hình ảnh mặt trời, mặt trăng, hành tinh... để phục vụ người xem khám phá. Người xem cũng có thể chiêm ngưỡng các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực... Các bộ phim có độ dài 20 - 25 phút, được mua bản quyền của nước ngoài.

Để phục vụ nhiều nơi, nhà chiếu hình di động có thể thu gọn bằng việc xả không khí bên trong mái vòm, trọng lượng 50kg có thể xếp gọn vào túi."Sắp tới, chúng tôi phối hợp với các trường học, cơ sở đoàn ở quận huyện phục vụ cho các bạn nhỏ yêu thiên văn ở các vùng sâu vùng xa, không có điều kiện khám phá", ông Thủy nói.

