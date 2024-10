Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - người yêu Taylor Swift - góp giọng trong album "A Philly Special Christmas" của anh trai.

Trên Instagram ngày 29/10, video hậu trường thu âm ca khúc It’s Christmas Time (In Cleveland Heights) - một trong 12 bài hát thuộc đĩa nhạc - đạt hơn 500.000 lượt xem sau vài giờ.

Dù Travis Kelce không xuất hiện trong đoạn phim, giọng ca của anh vẫn gây chú ý khi thể hiện câu: "Wandering the streets of my hometown, must have been years since I've been home" (Lang thang trên phố quê hương, hẳn rất lâu rồi tôi mới trở về nhà). Nhiều người khen khả năng hát của cầu thủ, nói bất ngờ khi anh cất giọng. Một số tài khoản đùa có lẽ Taylor Swift là người hướng dẫn cho bạn trai.

Bạn trai Taylor Swift hát nhạc Giáng sinh Trích đoạn ngắn "It’s Christmas Time (In Cleveland Heights)". Travis Kelce hát từ khúc 0:05 - 0:15. Video: Instagram A Philly Special Christmas

A Philly Special Christmas là dự án âm nhạc Giáng sinh hàng năm của anh trai của Travis Kelce - Jason Kelce - cựu cầu thủ bóng bầu dục của đội Philadelphia Eagles - hợp tác hai đồng đội cũ là Lane Johnson và Jordan Mailata, từ năm 2022. Toàn bộ lợi nhuận được quyên góp cho các tổ chức từ thiện ở thành phố Philadelphia.

Bản song ca của anh em nhà Kelce phát hành vào ngày 1/11, là ca khúc mở màn cho album A Philly Special Christmas năm nay. Theo Marca, nội dung là lời tri ân quê nhà Ohio của Jason và Travis, lấy cảm hứng từ những con đường phủ đầy tuyết trong thành phố Cleveland Heights, bang Ohio, trong những ngày cuối năm.

Không phải lần đầu tiên Travis hát cùng anh trai. Tháng 11/2023, cả hai giới thiệu bản thu âm Fairytale of Philadelphia, đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Mỹ. Theo US Weekly, nhiều fan Taylor Swift ủng hộ ca khúc, giúp lượt stream tăng. Trên podcast New Height khi ấy, Travis Kelce cảm ơn fan của bạn gái giúp bài hát đạt thứ hạng cao.

Travis Kelce trong dịp Giáng sinh 2023. Ảnh: Instagram kelcezone

Travis Kelce, 35 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chiefs, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh giúp đội nhà giành giải vô địch Super Bowl 2024. Cầu thủ công khai hẹn hò Taylor Swift tháng 9/2023. Trước đó, anh hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022. Hiện tổng tài sản của anh đạt 90 triệu USD.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, anh hoạt động năng nổ trong lĩnh vực giải trí. Travis hiện là MC chương trình Are You Smarter Than a Celebrity?, là gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch quảng cáo. Đầu năm nay, anh ký hợp đồng với công ty môi giới nghệ sĩ Creative Artist Agency (CAA) để tìm cơ hội diễn xuất. Anh từng góp mặt trong một tập phim hài Moonbase 8 năm 2020, đóng vai phụ trong series kinh dị Grotesquerie lên sóng tháng 9. Nhiều nguồn tin cho biết Travis có khả năng tham gia dự án Happy Gilmore 2 cùng tài tử Adam Sandler.

