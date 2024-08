Bạn trai Taylor Swift đóng phim

Cầu thủ Travis Kelce - người yêu Taylor Swift - đóng series kinh dị và vai diễn khách mời trong phim của Adam Sandler.

Trong chương trình Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm 20/8, Adam Sandler xác nhận Travis Kelce sẽ xuất hiện trong Happy Gilmore 2 - phim hài đề tài thể thao với phần 1 ra mắt năm 1996. Bộ phim sẽ bắt đầu quay trong vài tuần tới tại New Jersey.

Trên podcast New Heights đầu năm nay, Travis Kelce bày tỏ muốn góp mặt trong phim của Adam Sandler. Anh tiết lộ mình là fan của Happy Gilmore, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có vai trong phần hai hoặc một bộ phim khác của danh hài.

Đây không phải dự án đầu tiên bạn trai Taylor Swift tham gia. Trước đó, anh góp mặt trong một tập phim hài Moonbase 8 (2020). Cầu thủ chuẩn bị tái ngộ khán giả qua vai phụ trong series kinh dị Grotesquerie - dự kiến khởi chiếu ngày 25/9. Hiện các nhà sản xuất chưa tiết lộ vai trò của anh trong phim.

Travis Kelce trong phim "Grotesquerie". Ảnh: FX Network

Theo Hollywood Reporter, Travis Kelce đang đàm phán cho vai chính trong dự án hài hành động Loose Cannons do nhà sản xuất John Wick thực hiện. Nội dung xoay quanh hai sĩ quan "ngổ ngáo" ở hai cơ sở khác nhau buộc trở thành cộng sự do hai đồn sáp nhập. Cả hai phải hợp tác vì không đồng nghiệp nào muốn làm việc cùng, đảm nhận các vụ án khó nhất. Kịch bản tương tự Lethal Weapon, Bad Boys và Rush Hour.

Nếu thành công, Loose Cannons là phim điện ảnh đầu tiên anh đóng chính. Trang tin nhận định vai diễn này sẽ là "bước tiến lớn" của Travis Kelce tại Hollywood.

Từ lâu, ngôi sao bóng bầu dục 35 tuổi đã muốn mở rộng sự nghiệp sang ngành giải trí, hiện là MC chương trình Are You Smarter Than a Celebrity?. Nỗ lực dấn thân vào Hollywood của Travis Kelce nghiêm túc hơn khi anh ký hợp đồng với công ty môi giới nghệ sĩ Creative Artist Agency (CAA) vào mùa xuân 2023 để tìm cơ hội diễn xuất.

Travis Kelce đóng nhiều quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng như LG, McDonald's, Nike, Old Spice, Pfizer, State Farm và nhiều hãng khác. Theo Business Insider, anh kiếm khoảng 5 triệu USD mỗi năm từ các nhãn hàng.

Bạn trai Taylor Swift muốn thành sao Hollywood Travis Kelce (trái), anh trai Jason và mẹ trong quảng cáo của Campbell's Chunky. Video:YouTube Campbell's Chunky

Travis Kelce sinh năm 1989, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chiefs, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh giúp đội nhà giành giải vô địch Super Bowl 2024. Cầu thủ công khai hẹn hò Taylor Swift vào tháng 9/2023. Trước đó, anh hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022. Hiện tổng tài sản của anh đạt 70 triệu USD.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, Hello Magazine)