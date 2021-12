Bạn trai nổi trội khi đi bên Megan Fox

Ngoài màu sắc nổi bật, Kelly còn gây chú ý bằng các thiết kế in họa tiết cùng cách phối dây chuyền nhiều lớp. Ảnh: Mega

Machine GunKelly sinh năm 1990, là ca sĩ, rapper, diễn viên đến từ Cleveland, Ohio, Mỹ. Anh theo đuổi thể loại hip-hop, pop punk, đã phát hành năm album phòng thu. Ca khúc "Alice in Wonderland" giúp anh giành danh hiệu "Nghệ sĩ Trung Tây xuất sắc" tại giải Underground Music 2010, MV nhận giải "Video nhạc hay nhất" tại Ohio Hip-hop Award cùng năm. Album "Lace Up" gồm các ca khúc "Wild Boy", "Invincible", "Stereo" và "Hold On" (Shut Up) đứng thứ tư trên bảng xếp hạng US Billboard 200 và bán ra trên 178.000 bản. Bên cạnh sự nghiệp rapper, Kelly cũng là diễn viên với các phim "WWE Raw", "Guy Court", "Unsung", "Catfish"..