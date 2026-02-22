Bạn trai Jennifer Aniston nói về cách giải quyết mâu thuẫn khi yêu

Jim Curtis - người yêu Jennifer Aniston - nói khi giận nhau họ thường im lặng, thiền định trong lúc tìm cách giảng hòa.

Trên podcast Ced with Intention giữa tháng 2, huấn luyện viên cuộc sống (life coach) Jim Curtis cho biết việc nỗ lực hàn gắn sau xung đột là yếu tố quan trọng để tình yêu bền lâu, đã áp dụng quan điểm này vào chuyện tình cảm của bản thân. Curtis không nhắc tên diễn viên Jennifer Aniston trong cuộc phỏng vấn nhưng các trang tin quốc tế cho rằng anh đang đề cập mối quan hệ với cô.

Theo Jim Curtis, anh dành nhiều thời gian cho bạn gái, thường ở nhà cùng cô. Đôi khi, họ giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Những lúc như thế, anh nói cả hai có thể giữ im lặng hoặc tức giận, có khi rời khỏi nhà, ngẫm nghĩ về mâu thuẫn hay chọn thiền định để tìm cách làm hòa. Họ cũng có thể nói xin lỗi với người yêu, nhìn nhận lại sự việc và sửa chữa sai lầm.

"Chúng tôi cố gắng đảm bảo việc đó hạn chế tái diễn hoặc không còn xảy ra. Bởi một khi chúng tôi đã hàn gắn, nhưng vấn đề ấy cứ lặp lại hơn năm lần thì không còn ai tin tưởng việc sửa sai nữa", anh nói thêm.

Bạn trai Jennifer Aniston kể cách giải quyết mâu thuẫn khi yêu Bạn trai của Jennifer Aniston kể cách họ cố gắng làm hòa sau khi cãi nhau. Video: YouTube/ Ced with Intention

Ngoài ra, Jim Curtis quan niệm rằng khi yêu nhau, hai người cần cởi mở cảm xúc với nửa kia, nỗ lực vun đắp tình cảm. Với anh, không ai có thể sửa đổi người còn lại do đó họ cần tự làm việc với bản thân. Curtis cũng cho biết trước khi có điều tồi tệ xảy ra, hai bên thường thảo luận với nhau những câu hỏi như: "Trong tình huống này, em có cần thêm thời gian không", "Em có cần 10 phút ở một mình để suy nghĩ hay muốn nói chuyện ngay", "Liệu em sẽ ổn nếu chúng ta đi ngủ, hay sẽ thấy tổn thương nếu phải ngủ trong bực tức".

Từ đó, anh cho rằng điều quan trọng trong một mối quan hệ lãng mạn là đặt trước quy tắc cho cả hai, tôn trọng cách giao tiếp của người kia. "Ai cũng rối đến mức nếu không chủ động giải quyết vấn đề một cách có ý thức, thì mấy chuyện trong lòng cứ trồi lên lung tung mà chẳng biết làm thế nào để cùng nhau vượt qua", Curtis giải thích.

Jim Curtis đăng ảnh mừng sinh nhật lần thứ 57 của Jennifer Aniston hôm 11/2. Ảnh: Instagram/ Jim Curtis

Jim Curtis kém Jennifer Aniston sáu tuổi, vừa là huấn luyện viên cuộc sống vừa là tác giả chuyên viết nội dung self-help. Anh từng xuất bản sách về chủ đề chăm sóc sức khỏe tinh thần. Theo People, cặp sao vướng tin hẹn hò hồi tháng 7/2025 khi cùng vợ chồng diễn viên Jason Bateman - Amanda Anka và nghệ sĩ Amy Schumer đi du lịch ở Tây Ban Nha. Bốn tháng sau, Aniston công khai chuyện tình thông qua bài đăng chúc mừng sinh nhật bạn trai.

Nguồn tin cho biết Jennifer Aniston hài lòng với những gì đang có, háo hức trải qua năm mới cùng anh. "Cô ấy hạnh phúc và rất thoải mái với hiện tại. Jim Curtis dịu dàng và luôn ủng hộ cô. Anh ấy khiến mỗi ngày của cô tươi đẹp hơn", người này nói thêm.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục Nữ chính phim truyền hình. Sắp tới, cô tái xuất màn ảnh với dự án truyền hình I'm Glad My Mom Died, dựa trên hồi ký bán chạy của diễn viên Jennette McCurdy. Ngoài diễn xuất, cô mở hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Trước khi đến với Jim Curtis, Jennifer Aniston có hai đời chồng. Năm 2000, cô kết hôn Brad Pitt, ly hôn sau 5 năm bên nhau. Năm 2015, cô đi bước nữa với tài tử Justin Theroux nhưng hôn nhân chỉ kéo dài ba năm. Về sau, nghệ sĩ hầu như không công khai chuyện tình cảm.

Phương Thảo (theo People)