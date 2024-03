Bạn trai hát, nhảy ủng hộ Taylor Swift ở Singapore

Cầu thủ Travis Kelce, 34 tuổi, có mặt tại "The Eras Tour" ở Singapore hôm 8/3, hôn Taylor Swift phía sau sân khấu.

Theo People, Travis đến Singapore sau khi tham gia buổi tuyên bố rời làng bóng bầu dục của anh trai Jason Kelce tại Philadelphia. Một tài khoản X chia sẻ video người yêu Taylor Swift xuất hiện trên khán đài, nhảy theo ca khúc Look What You Made Me Do.

Bạn trai đến Singapore ủng hộ concert của Taylor Swift Travis Kelce hát, nhảy theo ca khúc "Look What You Made Me Do". Video: X Một tài khoản khác tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc cặp sao hôn nhau sau sân khấu The Eras Tour. Theo video, Travis kiên nhẫn đợi bạn gái tại khu vực hậu cần sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Giọng ca Anti-hero nhanh chóng ôm cổ bạn trai và hôn anh trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

Khoảnh khắc Taylor Swift ôm hôn bạn trai ở concert Singapore Khoảnh khắc Taylor Swift ôm hôn bạn trai. Video: X Không phải lần đầu tiên cầu thủ Super Bowl cổ vũ chuyến lưu diễn của bạn gái. Anh từng có mặt tại đêm diễn The Eras Tour tại Sydney, thưởng thức sân khấu âm nhạc của người yêu từ vị trí VIP, hôm 23/2. Một ngày trước, cặp sao bị bắt gặp hẹn hò tại sở thú Sydney Zoo, Australisa. Taylor Swift và Travis Kelce tại sở thú Sydney Zoo. Ảnh: 9 News Australia

Taylor Swift cũng nhiều lần xuất hiện trong các trận thi đấu của bạn trai, dành nhiều cử chỉ thân mật với anh. Hôm 12/2, cô có mặt trong trận chung kết giải Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ Super Bowl - nơi đội của Travis Kelce vô địch - sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Nhật Bản. Sự xuất hiện của Taylor khiến sân vận động bùng nổ. Hàng nghìn fan hát bài Love Story để chúc mừng cặp sao.

Chuyện tình bắt đầu khi Travis thu hút sự chú ý của nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc Eras Tour hồi tháng 7/2023 tại Kansas (Mỹ). Họ giữ kín mối quan hệ để tìm hiểu nhau. Sau đó hai tháng, Taylor và Travis công khai tình cảm, kể từ đó, ca sĩ thường xuyên có mặt trong các trận đấu của bạn trai.

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

Travis Kelce, sinh năm 1989, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chief, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh vừa giúp đội nhà giành giải vô địch tại Super Bowl 2024, hôm 12/2. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Phương Thảo (theo People)