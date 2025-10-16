Bạn trai hay ghen trong khi tôi phải tiếp xúc nhiều đồng nghiệp nam

Tôi càng giải thích anh càng nghĩ tôi bịa đặt, đòi tôi chứng minh bằng tin nhắn hay ảnh, nhưng gửi rồi anh lại không tin.

Tôi đang làm việc cho một công ty công nghệ lớn ở Việt Nam, công việc đòi hỏi phải ở lại công ty muộn để hoàn thành dự án, hoặc đi công tác nước ngoài gặp đối tác. Những chuyến công tác này thường có cả team, gồm nam và nữ, hoặc đôi khi chỉ toàn nam. Tôi luôn ý thức việc giữ khoảng cách và chuyên nghiệp trong công việc.

Mỗi khi đi công tác, nếu ở một mình phòng khách sạn, tôi đều dành thời gian để gọi điện nói chuyện với bạn trai. Có lúc công việc quá bận, không thể trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại ngay, anh lại suy nghĩ tiêu cực, nghĩ tôi có thể "mập mờ" với đồng nghiệp nam. Bất cứ đối tác hay đồng nghiệp nào mà tôi kể, anh đều nghĩ tôi có mối quan hệ gì đó với họ. Chẳng hạn như mọi người đùa tôi hôm nay mặc đẹp thế, xinh thế, hay nếu có con trai sẽ muốn gả cho một người như tôi..., đó chỉ là những câu nói đùa, nhưng anh lại suy diễn theo chiều hướng khác.

Tôi đi công tác, buổi tối có khi ra ngoài đi dạo với các đồng nghiệp, chụp ảnh chung, anh vẫn không tin, nghĩ tôi chỉnh sửa hình ảnh hoặc đang đi một mình với đồng nghiệp nam nào đó. Rồi về anh nhắn tin trách móc, bảo tôi không tôn trọng anh. Hay tôi hẹn bạn nữ thân đi ăn tối, anh cũng giận vì có thời gian rảnh không dành cho anh, lại đi với bạn. Tôi vẫn cần đi làm, có công việc nuôi sống bản thân, không thể thay đổi công việc hay cách làm việc.

Tôi thực sự mệt mỏi, càng giải thích anh càng nghĩ tôi bịa đặt, đòi tôi chứng minh bằng tin nhắn hay ảnh, nhưng gửi rồi anh lại không tin. Tôi không biết phải làm sao để anh hiểu và tin tưởng hơn. Ai từng gặp tình huống tương tự, xin cho tôi lời khuyên. Làm sao để cân bằng giữa công việc và chuyện tình cảm mà không gây áp lực cho nhau? Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Hồng Hoa