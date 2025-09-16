Tôi không muốn kết hôn vì bạn gái 'sáng nắng chiều mưa'

Là tôi sợ không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ chia ly, sợ không hạnh phúc.

Tôi là tác giả bài viết: Em chọn cách tàn nhẫn nhất khi tôi nói ‘cứ sinh con rồi đi lấy chồng'. Tôi muốn kể thêm để độc giả có cái nhìn bao quát hơn.

Lúc đầu, tôi có ý định kết hôn nhưng thấy mình không hợp để có gia đình vì nhạy cảm và hay lo nghĩ. Em hay giận rồi đòi dừng lại. Mỗi lần như vậy, em sẽ hủy kết bạn Zalo và sau vài ngày lại nhắn tin hoặc tôi sẽ nhắn. Em chủ động nắm tay và hôn tôi trong khoảng thời gian mới gặp nhau rất ngắn. Em chủ động mọi chuyện như tìm quán cà phê, địa điểm đi đâu vì tôi hầu như đi làm là về phòng không biết nhiều. Chúng tôi nói chuyện hợp, đa số là chọc nhau cười. Tôi thích chọc em, em nói cũng thích nhìn tôi cười.

Ngoài hợp nhau trong nói chuyện hàng ngày ra, tôi thấy cả hai không cùng tư tưởng, quan điểm và lối sống. Tôi hay bị bệnh vặt, có hôm ho nhiều muốn đi bác sĩ khám buổi sáng trong tuần. Em nói tôi có thể đặt lịch trên app, không phải xếp hàng chờ lâu. Thế là em đặt luôn cho tôi. Hóa ra bệnh viện đó cũng ít người. Tuy nhiên, thay vì tôi có thể claim bảo hiểm trực tiếp nhưng do đặt lịch trước nên cần phải về nộp hóa đơn claim sau, làm tốn thời gian.

Có lần tôi chọc em giận, rồi cũng lo lắng hỏi em còn giận không, cố nói ngọt để em hết giận. Sáng mai em mới nói thật ra lúc đó không giận lắm nhưng thấy anh hỏi mới giả đò giận, em rất trẻ con. Lần khác, tôi mệt, em nấu gà hầm thuốc bắc mang qua cho tôi. Chúng tôi thường mang đồ ăn gặp nhau ăn chung sau giờ làm, em để hai hộp, chúng tôi cùng ăn một hộp, còn một hộp em dặn mang về mai ăn. Do có đồ ăn tôi đã nấu cho một tuần và cũng muốn lần sau mang theo để ăn chung với em, khi tôi lấy hộp gà mà em đã đưa hai ngày trước ra, em thay đổi thái độ, không vui và nói tôi sao chưa ăn nó, rồi giận dỗi đem bỏ, nói hầm thuốc bắc để lâu ăn không tốt. Tối đó chúng tôi không nói gì. Em hay muốn tôi làm theo ý em. Tôi về nhà và quyết định nói dừng lại vì thấy cả hai không hợp nhau. Em cũng đồng ý.

Từ khi ra trường đến nay, em làm lương chỉ khoảng 12-13 triệu đồng và tiết kiệm được gần 200 triệu. Tôi thấy như vậy là ít, khuyên em đổi việc khác để có mức lương cao hơn và tiết kiệm nhiều hơn, sau này lỡ thất nghiệp hay ba mẹ ốm đau bệnh tật. Em luôn nói công việc ổn, không áp lực, chế độ công ty tốt, có bảo hiểm sức khỏe và nhiều gói hỗ trợ khác do em làm trong tập đoàn đa quốc gia. Lương của tôi cao hơn em vài lần, tiết kiệm cũng nhiều hơn. Tôi quan điểm càng lớn tuổi càng dễ thất nghiệp và cần kiếm tiền nhiều nhất có thể để xoay xở khi gặp khó khăn.

Một tuần sau, tôi hẹn em đi Vũng Tàu để xác nhận lại tình cảm. Chúng tôi mua đồ về nấu, có món tôm và hàu sống về tái chanh, mù tạt và thường tự mua đồ về nấu ăn khi đi du lịch. Lần đó, khi về lại thành phố, chúng tôi bị khó tiêu chướng bụng. Em đã nấu nước gừng sả ấm mang đến cho tôi uống để dễ tiêu. Thế là chúng tôi giữ liên lạc, vẫn gặp nhau. Giận nhau, em học móc len tặng tôi khăn choàng để làm hòa. Tôi cũng thương em, nhưng đó không phải là tình yêu tiến đến hôn nhân. Là tôi sợ không hợp nhau, kết hôn rồi sẽ chia ly, sợ không hạnh phúc. Tôi cũng chưa thật sự tin tưởng em. Tôi sợ tính tình sáng nắng chiều mưa hay dỗi của em, sợ lấy nhau không có hạnh phúc lại chia ly. Nhưng thật tâm tôi mong em hạnh phúc, tôi có thể sống độc thân cả đời này.

