Ban tổ chức 'Em xinh say hi' xin lỗi ca sĩ Mỹ Mỹ

NSX show "Em xinh say hi" xin lỗi Mỹ Mỹ vì nhầm vai trò của cô với LyHan trong video công bố đề cử tại chung kết.

Khi trao giải cho hạng mục The best group performance - Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất, tại gala trao giải hôm 23/8, ban tổ chức phát video có năm đề cử, trong đó có tiết mục Not My Fault tại Live Stage 3. Mỹ Mỹ là đội trưởng của bài thi này, tuy nhiên màn hình lại hiện dòng chữ "Đội Lyhan". Kết quả, tiết mục thắng hạng mục này là AAA (Liên quân 2 do Tiên Tiên làm đội trưởng).

Sự việc khiến khán giả, fan của Mỹ Mỹ phản ứng, cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến chưa ghi nhận đúng vai trò, nỗ lực của ca sĩ.

Chiều 25/8, chương trình thừa nhận sai sót. "Sau phát hiện sự việc, chúng tôi đã chủ động liên hệ để xin lỗi Mỹ Mỹ và êkíp. Sai sót này ảnh hưởng đến khoảnh khắc vinh danh, nỗ lực của các thí sinh cho phần trình diễn", đại diện cho biết.

Theo ban tổ chức, hiện bộ phận kỹ thuật tiến hành chỉnh sửa thông tin video trên các nền tảng phát sóng.

Tiết mục "Not My Fault" tại show Em xinh say hi Mỹ Mỹ diễn "Not My Fault" cùng Liu Grace, Maiquinn, LyHan.

Phía Mỹ Mỹ cho biết không đặt nặng sự cố, do đó đón nhận lời xin lỗi của ban tổ chức với tâm thế vui vẻ. Hiện cô cùng dàn sao tập luyện cho concert đầu tiên của show, sẽ diễn ra vào 13/9 ở TP HCM.

Nhìn lại chặng đường ba tháng tại chương trình, Mỹ Mỹ cảm nhận trưởng thành hơn. "Sau show, tôi thấy mình can đảm, tự tin trong việc thể hiện bản thân, dám thử nghiệm điều mới mẻ", Mỹ Mỹ nói.

Mỹ Mỹ (thứ hai từ trái sang) trên sân khấu gala trao giải.

Tại gala, Mỹ Mỹ tham gia trình diễn ca khúc chủ đề của show theo phong cách sôi động. Cô cùng Châu Bùi, Orange lên nhận giải Best hit - Bài hát được nghe và xem nhiều nhất trên đa nền tảng cho Không đau nữa rồi. Ngoài ra, Mỹ Mỹ nhận thêm đề cử cá nhân tại hạng mục The best performer - Em xinh trình diễn ấn tượng nhất.

'Không đau nữa rồi' được yêu thích tại Em xinh say hi "Không đau nữa rồi" - tiết mục được yêu thích tại show.

Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, 29 tuổi. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò dancer trong vũ đoàn nổi tiếng Bước Nhảy. Với nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp, cô tỏa sáng ở show Em xinh say hi qua nhiều tiết mục triệu view như Đồng dao xinh gái, Không đau nữa rồi, Cách (yêu đúng) điệu.

Trước đó, cô từng phát hành các sản phẩm Say anh, Anh chẳng thoát được đâu, Em chỉ muốn được chill. Bản Không ai khác ngoài em của cô từng trở thành hiện tượng trên TikTok, đồng thời hút hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube.

MV 'Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới' của Mỹ Mỹ Mỹ Mỹ phát hành MV "Em sẽ cười tươi vào ngày anh cưới", kết hợp rapper Osad, phát hành ngày 11/8. Video: Nhân vật cung cấp

Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ giữa năm. 30 thí sinh chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Sau 14 tập, quán quân thuộc về Phương Mỹ Chi, á quân là LyHan. Ba thành viên còn lại trong đội hình Best 5 - Nhóm nhạc Em xinh toàn năng là Bích Phương, Orange, Lamoon.

Chương trình được nhận xét là một trong những điểm nhấn của làng nhạc từ đầu năm đến nay. Các thí sinh đã tạo nên nhiều tiết mục bùng nổ, nhận độ thảo luận lớn trên các nền tảng số. Nhiều gương mặt gen Z, đồng thời là tân binh làng nhạc như Muội, Ánh Sáng Aza, Đào Tử A1J, Mỹ Mỹ có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Bích Phương, Bảo Anh, Tiên Tiên, Miu Lê - các ca sĩ có thâm niên - mang đến hình ảnh mới mẻ, tìm lại cảm hứng làm nghề sau thời gian vắng bóng.

Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp