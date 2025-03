Bạn thân ly hôn không có tác động xấu đến hôn nhân của tôi

Bạn chưa một lần nào nói không tốt về chồng tôi, bằng chứng là chơi với bạn đã lâu nhưng tôi yêu chồng, vẫn vun vén cho gia đình mình.

17 năm chung sống, tôi chưa hiểu chồng hay anh đã chán vợ

Tôi là tác giả bài: "17 năm chung sống, tôi chưa hiểu chồng hay anh đã chán vợ"? Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị và các bạn đã quan tâm bài viết, cho nhiều ý kiến đóng góp vì qua đó giúp tôi nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khiến tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhận xét sai về hai người bạn của tôi, tôi cảm thấy có lỗi với các bạn. Hôm nay tôi xin được đính chính đôi dòng về hai người bạn này.

Nhóm tôi gồm 5 người, chơi với nhau từ nhỏ, hai người lấy chồng và qua Mỹ định cư. Trong hai người này có một người năm nào cũng cùng chồng sắp xếp về Việt Nam mấy tháng để chơi với ba của bạn vì còn mình ba bạn ở đây, không phải bạn vô công rồi nghề như một số ý kiến nhận xét. Bạn thường tranh thủ thời gian này để gặp mặt nhóm tôi đôi ba lần.

Còn người bạn đã ly hôn của tôi cũng không phải như anh chị và các bạn suy nghĩ. Bạn ấy ly hôn hơn 10 năm, do chồng không lo làm ăn, sống bám vào mẹ, chính vì thế mẹ bạn đã can thiệp rất nhiều vào chuyện của hai vợ chồng. Bạn rủ chồng ra ở riêng, tự lập cuộc sống nhưng chồng bạn không chịu. Đỉnh điểm là một lần vợ chồng mâu thuẫn, mẹ chồng bạn đã can thiệp, bạn có nói mẹ đừng làm thế, anh chồng bảo bạn hỗn và lao vào đánh bạn. Mẹ bạn biết được đã dứt khoát kêu bạn về vì dù sao bạn cũng con gái một, nhà có phòng trọ cho thuê ,không đến nỗi nào. Sau 4-5 năm, chồng bạn đề nghị quay lại nhưng bạn không đồng ý vì anh vẫn chưa chịu làm ăn, tính tình như cũ, không thay đổi.

Tuy bạn ly hôn nhưng không phải vì thế mà bạn xúi tôi này kia với chồng như một số ý kiến, ngược lại bạn luôn vun vén cho hạnh phúc của tôi. Mỗi lần tôi có giận gì chồng, bạn mà biết là đều nói tôi may mắn mới có chồng như vậy, thời này tìm một người như chồng tôi rất là khó, việc gì bỏ được thì bỏ qua. Nói chung bạn chưa một lần nào nói không tốt về chồng tôi. Bằng chứng là tuy chơi với bạn đã lâu nhưng tôi yêu chồng, vẫn vun vén cho gia đình mình. Vì vậy tôi mong anh chị và các bạn nghĩ thoáng hơn cho bạn của tôi.

Còn một người bạn mà chồng tôi nói là trốn nợ, đã lâu chúng tôi không gặp vì bạn cũng mượn tiền của một trong hai người bạn này của tôi. Tôi biết bạn bị vậy qua hai người bạn này thôi. Tôi thật vô tư nên có kể cho chồng nghe về bạn, vừa rồi anh có cớ để lôi ra nói. Chúng tôi dự định đi chơi cũng chỉ có 3 đứa tôi thôi, nhưng do anh không thích nên tôi cũng gạt đi dự định đó, không có để trong lòng.

Tôi chỉ buồn và ngạc nhiên khi chồng lại tỏ thái độ khi tôi nhắc đến các bạn, đỉnh điểm là đòi kết thúc. Vì tình bạn của tôi bao nhiêu năm chồng tôi đều biết rõ. Mỗi lần chúng tôi đi ăn uống, đi chơi với nhau, chồng tôi đều biết và vui vẻ. Có khi anh cũng đi chơi chung khi người bạn kia dắt chồng đi cùng. Cũng có khi các bạn tới nhà chơi, ăn uống, hát karaoke, chồng tôi đều vui vẻ, nhiệt tình tiếp đón. Bao nhiêu năm nay đều như vậy, chưa bao giờ anh tỏ ra khó chịu như lần này.

Tối qua khi ngủ anh có choàng tay qua người tôi, có vẻ muốn làm hòa, vậy chắc chắn là vợ chồng tôi sẽ hòa khi tôi mở lòng như bao lần giận trước, tôi cũng muốn vậy. Nhưng tôi không muốn anh nhắc lại chuyện ly hôn một lần nào nữa, nên trước khi huề tôi sẽ nói chuyện với anh một cách nghiêm túc hơn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian cho tôi. Chúc anh chị và các bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống.

Quyên Đỗ