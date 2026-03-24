Bán tải nên được coi là xe con hay xe tải?

Khi lượng xe tăng nhanh, chính sách lại quay đầu siết chặt. Từ mức phí trước bạ chỉ 2%, tăng lên 6-7,2%. Và bây giờ, Quyết định 01/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc hạn chế xe tải vào nội đô thời gian này tạo nên cuộc biến động lớn với người dùng bán tải. Theo đó, phần lớn xe bán tải lại bị xếp về đúng "gốc gác" là xe tải đồng nghĩa với việc bị hạn chế giờ hoạt động, thậm chí cấm vào nội đô trong khung giờ cao điểm. Một chiếc xe hôm qua còn lướt như xe con, hôm nay bỗng chốc trở thành "xe tải cần cấm đường".

Những người đi bán tải cho rằng không thể có chuyện một phương tiện khi thu phí thì gần như xe con (đóng phí cao), nhưng khi lưu thông lại bị đối xử như xe tải (bị hạn chế đủ đường). Người đi xe bán tải cần một hệ quy chiếu rõ ràng rốt cuộc bán tải là gì? Nếu là xe tải, hãy áp dụng đúng, đủ và công bằng như xe tải kể cả về phí. Nếu là xe con, hãy cho nó quyền lưu thông tương ứng. Còn nếu là một loại hình đặc thù, thì cần một khung pháp lý riêng, ổn định lâu dài.

Cái khó nhất của người dùng hiện nay không phải là đóng thêm vài chục triệu tiền trước bạ, mà là sự bất định. Họ mua xe để mưu sinh, để phục vụ công việc hằng ngày, chứ không phải để thấp thỏm mỗi lần ra đường xem hôm nay xe mình được tính là "loại gì".

Chính sách thay đổi là điều bình thường, nhưng thay đổi liên tục, thiếu đồng bộ sẽ rất khó. Doanh nghiệp khó tính toán, người dân khó thích nghi, còn thị trường thì khó lường.