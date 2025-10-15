Bán tải mới của Kia chật vật tìm khách hàng

AustraliaSau vài tháng bán ra, doanh số chậm hơn dự kiến khiến Kia phải giảm giá đáng kể cho Tasman - chiếc bán tải với thiết kế gây tranh cãi.

Ngay cả trước khi Kia Tasman ra mắt, những câu hỏi đã đặt ra về việc người mua sẽ phản ứng thế nào với thiết kế táo bạo và gây tranh cãi. Giờ đây, sau vài tháng bán ra, kết quả không hoàn toàn như Kia mong đợi. Doanh số chậm hơn dự kiến, buộc thương hiệu phải giảm giá đáng kể tại Australia, thị trường quan trọng nhất của mẫu xe bán tải mới.

Hiện khách hàng có thể mua phiên bản Tasman X-Line cao cấp với giá 67.990 AUD (44.400 USD), giảm 3.000 AUD so với giá khởi điểm ban đầu là 70.990 AUD (46.300 USD).

Hơn nữa, tất cả các phiên bản X-Line giờ đây đều bao gồm gói Sports mà không mất thêm chi phí, một gói phụ kiện thường có giá 3.971 AUD (2.600 USD) cộng thêm vào giá niêm yết. Gói này bổ sung nắp thùng xe mềm, bậc lên xuống hình ống, sơn ánh kim và thanh thể thao ở thùng xe, khiến đây trở thành một lựa chọn hợp lý cho bất kỳ ai đang cân nhắc danh sách phụ kiện.

Bán tải Tasman phiên bản cabin đôi tại Australia. Ảnh: Kia

Một ưu đãi tài chính đã được áp dụng cho Tasman trong những tháng gần đây, nhưng hiện không còn được liệt kê trên trang web của Kia.

Ưu đãi này xuất hiện trong bối cảnh doanh số Tasman chậm chạp trong vài tháng đầu tiên ra mắt thị trường, với chỉ 2.499 xe được giao kể từ khi chiếc đầu tiên được bàn giao vào cuối tháng 6.

Kia Australia đã đặt ra mục tiêu táo bạo là giao 10.000 chiếc Tasman trước cuối năm nay - và 20.000 xe vào năm tới - để xếp thứ tư trong phân khúc xe bán tải, sau Toyota HiLux, Ford Ranger và Isuzu D-Max.

Để đạt được mục tiêu cho năm 2025, Kia cần bán 2.500 xe mỗi tháng - trên thực tế là tổng doanh số hiện tại của năm - cho đến cuối năm.

Ngược lại, doanh số của các đối thủ trong ba tháng qua đều ở mức cao, với 14.546 xe Toyota HiLux, 13.739 xe Ford Ranger, 6.654 xe Isuzu D-Max, 4.797 xe Mitsubishi Triton, và thậm chí là 2.690 xe GWM Cannon.

Tasman đã có mặt tại các phòng trưng bày theo từng giai đoạn, với phiên bản cabin kép vào cuối tháng 6, và phiên bản cabin đơn ra mắt trong những tuần tới.

Việc có đầy đủ các phiên bản tại đại lý có thể sẽ thúc đẩy doanh số, đặc biệt khi phần lớn bán tải được bán cho các đội xe, vốn ưu tiên các mẫu cabin đơn giá rẻ, thay vì các mẫu cabin kép đắt tiền hơn được người mua cá nhân ưa chuộng.

Vẫn chưa rõ liệu sự xuất hiện của phiên bản cabin đơn có thể giúp Kia tăng gấp ba doanh số cần thiết để đạt được mục tiêu hay không.

Khoảng 2.500 đơn đặt hàng trước đã được nhận vào thời điểm Tasman đến các đại lý, COO của Kia Australia Dennis Piccoli cho biết vào tháng 7. Ông chia sẻ với Drive rằng các mẫu xe phổ biến nhất khi đó là X-Line và X-Pro.

Thông thường, các mẫu xe chủ lực chiếm tỷ lệ phần trăm doanh số cao khi một mẫu xe mới bắt đầu ra mắt, trước khi cân bằng dần theo thời gian.

"Chúng tôi nghĩ rằng thị phần doanh số của X-Series (mẫu X-Line và X-Pro) có thể sẽ đạt khoảng 35% trong suốt vòng đời của sản phẩm", Piccoli nói, thêm rằng "Tôi cho rằng con số này là 65%, còn lại phụ thuộc vào nơi mà đội xe cập bến".

Mỹ Anh