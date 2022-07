Series "House of the Dragon" - tiền truyện "Game of Thrones" - tung trailer hé lộ câu chuyện về gia tộc Targaryen.

Ngày 21/7, nhà phát hành tung trailer House of the Dragon, thu hút hơn ba triệu lượt xem chỉ sau vài giờ phát hành. Kịch bản lấy bối cảnh 200 trăm năm trước các sự kiện của Game of Thrones, kể về câu chuyện của dòng họ Targaryen. Họ chinh phục và thống trị lục địa Westeros trong thời gian dài nhờ khả năng điều khiển loài rồng. Tuy nhiên, những quan hệ cận huyết khiến gia tộc dần suy yếu do sinh nhiều con cháu bất ổn tâm thần.

House of the Dragon Official Trailer Trailer "House of the Dragon". Video: HBO Max

Trung tâm của series là cuộc nội chiến trong dòng họ Targaryen, được biết đến với cái tên Dance of the Dragons, giữa hai chị em Rhaenyra và Aegon II. Họ tranh giành ngai vàng sau khi vua cha qua đời. Nhiều gia tộc lớn khác của vùng Westeros như Lannisters, Starks cũng vướng vào cuộc chiến, dẫn đến sự suy tàn của nhà Targaryen và cái chết của loài rồng. Vùng Westeros chỉ được nhìn thấy các sinh vật quyền năng, huyền bí này khi Daenerys Targaryen đẻ ra chúng trong Game of Thrones.

Nữ diễn viên Emma D’Arcy nhận vai công chúa Rhaenyra Targaryen. Cô là con gái cả của vua Viserys I Targaryen và là người thừa kế ngôi vương. Tuy nhiên, hoàng tử Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney đóng) nổi dậy và muốn lật đổ chị gái. Matt Smith hóa thân Daemon Targaryen, em trai vua Viserys I Targaryen. Anh và cháu gái Rhaenyra sau này kết hôn.

Nhà văn George R.R. Martin (tác giả bộ tiểu thuyết) tham gia viết kịch bản cùng anh em nhà biên kịch Martin và Ryan Condal. Đạo diễn Miguel Sapochnik, từng chỉ đạo một số tập series cũ, cũng gia nhập êkíp. Series mới dự kiến gồm 10 tập, ra mắt năm nay.

Chiếu từ năm 2011, Game of Thrones thành hiện tượng toàn cầu, thu hút khán giả với câu chuyện tranh đoạt vương quyền ở lục địa giả tưởng. Phim giành 47 giải Emmy, trong đó có bốn giải cho "Series chính kịch xuất sắc". Mùa cuối phát sóng năm 2019 với nhiều ý kiến tiêu cực về chất lượng. Tuy nhiên, sức hút của Game of Thrones vẫn lớn, khiến HBO quyết định phát triển phần phim tiền truyện.

Phương Mai (theo Variety)