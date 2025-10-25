Bạn ông Trump quyên 130 triệu USD trả lương cho lính Mỹ

Tổng thống Trump cho biết một người bạn giấu tên của ông đã quyên góp 130 triệu USD để giúp trả lương cho binh sĩ trong thời kỳ chính phủ đóng cửa.

"Một người bạn hôm trước gọi cho tôi và nói muốn bù đắp cho bất cứ khoản thâm hụt nào khi chính phủ đóng cửa vì đảng Dân chủ. Người này cho biết làm như vậy vì yêu quân đội và đất nước", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 23/10.

Ông Trump cho biết đã nhận được tấm séc 130 triệu USD sau đó, nhưng không tiết lộ danh tính nhà tài trợ theo mong muốn của người này. "Đó là một người yêu nước", ông Trump nói.

Lầu Năm Góc ngày 24/10 thông báo đã nhận khoản quyên góp ẩn danh 130 triệu USD theo quy định nhận quà tặng chung của cơ quan. "Người quyên góp chuyển khoản tiền với điều kiện sử dụng nó để trả lương và phúc lợi cho binh sĩ", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 23/10. Ảnh: AP

Tuy nhiên, khoản quyên góp đặt ra câu hỏi về việc liệu Lầu Năm Góc có được giữ và sử dụng số tiền đó mà không cần quốc hội Mỹ chấp thuận hay không.

Theo Trường Luật Cornell, các cơ quan chính phủ Mỹ khi nhận được khoản tiền quyên góp như vậy phải chuyển toàn bộ về Bộ Tài chính càng sớm càng tốt. Hiến pháp Mỹ cũng quy định không được rút ngân sách từ Bộ Tài chính Mỹ, trừ khi có đạo luật phân bổ. Điều này đồng nghĩa với việc Lầu Năm Góc sẽ phải chuyển 130 triệu USD tiền quyên góp về Bộ Tài chính Mỹ để chờ quốc hội phân bổ.

Chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10, sau khi quốc hội không thông qua được dự luật ngân sách, chủ yếu do bất đồng liên quan đến việc có nên duy trì đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền để giữ bảo hiểm y tế ở mức thấp hay không. Trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa, những người hưởng lương từ ngân sách sẽ không được chi trả.

Tuy nhiên, các binh sĩ Mỹ vẫn được nhận lương vào giữa tháng này, sau khi ông Trump chấp thuận dùng ngân sách còn lại để chi trả. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết đây là giải pháp tạm thời và cảnh báo binh sĩ có thể sớm không được trả lương nếu quốc hội không thông qua dự luật ngân sách để chính phủ mở cửa trở lại.

Tổng thống Trump ngày 11/10 yêu cầu Lầu Năm Góc tìm mọi cách để trả lương cho binh sĩ. Ông chỉ trích đảng Dân chủ "biến quân đội và toàn bộ an ninh quốc gia thành con tin thông qua hành động đóng cửa chính phủ nguy hiểm của họ".

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, Business Insider)