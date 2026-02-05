Bạn gái lo Vinicius dính doping gián tiếp

Vinicius kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt hằng ngày, đến mức bạn gái anh, Virginia Fonseca, cho biết mọi sản phẩm cô sử dụng đều phải được kiểm tra để tránh nguy cơ dính doping gián tiếp.

Là cầu thủ hàng đầu thế giới, Vinicius phải tuân thủ kỷ luật khắt khe trong mọi khía cạnh sinh hoạt. Ngoài lịch tập, thi đấu cho Real Madrid và đội tuyển Brazil, tiền đạo 25 tuổi còn kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, điều trị và cả các sản phẩm sử dụng hằng ngày.

Vinicius và bạn gái hơn tuổi Virginia Fonseca. Ảnh: Marca

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin giải trí Brazil Leodías, bạn gái anh - Virginia Fonseca - lần đầu chia sẻ những chi tiết riêng tư về cuộc sống bên một ngôi sao hàng đầu.

Theo Virginia, đời sống của Vinicius gần như được kiểm soát tuyệt đối với lịch trình chặt chẽ về giờ giấc sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống, điều trị và các sản phẩm sử dụng hằng ngày. Mục tiêu là hạn chế tối đa yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Vinicius, không chỉ trong các buổi tập tại trung tâm huấn luyện Valdebebas hay các trận đấu của Real và đội tuyển Brazil.

"Mọi thứ đều phải có giờ giấc, và bạn phải tuân thủ tất cả một cách nghiêm ngặt", cô cho biết.

Mức độ kiểm soát này đôi khi khiến cô trải qua những tình huống khó hình dung trong một mối quan hệ bình thường, thậm chí ảnh hưởng đến đời sống riêng tư.

Virginia kể lại một lần cô được bác sĩ phụ khoa kê một loại thuốc bôi, và chỉ cần tiếp xúc đơn giản cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. "Ngay khi nghe họ nói vậy, tôi bắt đầu run lên. Tôi nghĩ: 'Lạy Chúa, liệu mình có dùng thứ gì không được phép không?' Tôi thề là mình đã bắt đầu run rẩy", cô nhớ lại.

Dù sau đó được xác nhận sản phẩm không gây ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra doping, Vinicius vẫn yêu cầu bạn gái báo trước mọi loại thuốc cô sử dụng.

"Anh ấy nói với tôi rằng, bất cứ thứ gì em dùng cũng phải nói trước. Nếu phải dùng thuốc bôi, tôi cần thông qua chuyên gia vật lý trị liệu của anh ấy, vì đôi khi vẫn có khả năng dương tính doping", Virginia cho biết.

Vinicius và Fonseca công khai quan hệ từ tháng 10/2025. Fonseca, 25 tuổi, hơn Vinicius một tuổi, là một trong những ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nhất tại Brazil với hơn 45 triệu người theo dõi trên Instagram và YouTube.

Cô khởi đầu sự nghiệp từ các video về phong cách sống và làm đẹp, sau đó mở rộng sang kinh doanh mỹ phẩm và sản xuất nội dung giải trí. Fonseca từng kết hôn với ca sĩ Ze Felipe - con trai danh ca Leonardo - năm 2021, trước khi li dị năm 2025 và có một con gái Maria Flor.

Nhiều VĐV đỉnh cao từng bị phát hiện dương tính doping do vô tình sử dụng kem bôi, thuốc điều trị hoặc tiếp xúc với các chất cấm. Vì vậy, lối sống kỷ luật và sự kiểm soát chặt chẽ trong đời sống cá nhân được Vinicius duy trì nhằm tránh những rủi ro có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sự nghiệp.

Jannik Sinner từng bị cấm thi đấu ba tháng vì dương tính tới hai lần với một chất bị cấm tên là clostebol năm 2024. Đây là loại steroid có thể sử dụng để tăng khối lượng cơ. Tay vợt Italy cho biết anh vô tình bị bác sĩ vật lý trị liệu làm nhiễm chất cấm. Bác sĩ này đã sử dụng một loại thuốc xịt không kê đơn để điều trị một vết cắt trên tay Sinner, sau đó mới phát hiện ra loại thuốc xịt này có chứa clostebol.

Thủ thành Andre Onana từng bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) cấm thi đấu một năm, dù khẳng định uống nhầm thuốc của bạn gái. Theo UEFA, chất cấm có trong nước tiểu của Andre Onana ở cuộc kiểm tra hồi tháng 10/2020 là Furosemide.

Hồng Duy (theo Marca)