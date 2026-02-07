Bạn gái Leo DiCaprio tham gia khai mạc Olympic mùa đông

ItalySiêu mẫu Vittoria Ceretti - 28 tuổi, người yêu tài tử Leonardo DiCaprio - dẫn đầu nghi thức rước cờ tại Olympic mùa đông 2026.

Trong lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động San Siro ở thành phố Milan tối 6/2 (sáng 7/2 giờ Hà Nội), Vittoria Ceretti xuất hiện trong phần trao quốc kỳ Italy cho đội danh dự Corazzieri thuộc lực lượng hiến binh Italy (Carabinieri). Nghi lễ được thực hiện sau màn trình diễn của diva Mariah Carey.

Siêu mẫu Vittoria Ceretti trao cờ Italy tại Olympic 2026 Vittoria Ceretti cầm cờ Italy tại lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026. Video: Gala.fr

Theo Vogue Italia, Ceretti mặc một thiết kế váy dài màu trắng của Armani Privé, với phần tay áo dài tạo điểm nhấn và cổ cao. Cô sải bước ở cuối đoàn người mẫu mặc trang phục mang ba gam màu trắng, đỏ, xanh lá, tượng trưng cho quốc kỳ Italy.

People nhận định việc Ceretti góp mặt khiến lễ khai mạc Olympic mùa đông giao thoa giữa thời trang và thể thao, thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người khen vẻ đẹp và phong thái thanh lịch của người mẫu.

Siêu mẫu Vittoria Ceretti trong phần nghi lễ tại Olympic mùa đông 2026. Ảnh: AFP/The Yomiuri Shimbun

Ở phần tường thuật trực tiếp, MC giới thiệu Vittoria Ceretti là đại diện của thế hệ thời trang mới, đồng thời nhắc tới mối quan hệ giữa cô và Leonardo DiCaprio. Tài tử nổi tiếng với việc chỉ yêu các người đẹp trẻ trung, nhiều lần chia tay bạn gái sau khi họ bước qua tuổi 26. Do đó, Ceretti được cho là ngoại lệ của anh vì cô đã gần 30 tuổi. Cả hai bên nhau từ năm 2023, thường xuyên đi du lịch chung. Nhưng đến nay, anh chưa từng cùng cô đi thảm đỏ hay kể chuyện tình với truyền thông.

Ceretti từng tham dự Met Gala vào tháng 5/2025 cùng DiCaprio, dù cả hai không chụp ảnh chung trên thảm đỏ. Tháng 9 cùng năm, cô xuất hiện để ủng hộ DiCaprio tại buổi công chiếu phim One Battle After Another ở Los Angeles (Mỹ). Năm 2024, một nguồn tin của People cho biết DiCaprio có nhiều thiện cảm cho Ceretti, mô tả cô là người dễ thương, ngọt ngào và cuốn hút.

Vittoria Ceretti sinh năm 1998 tại Brescia, Italy. Siêu mẫu được giới chuyên môn đánh giá cao, thường xuyên được nhiều thương hiệu lớn săn đón như Chanel, Prada, Fendi, Valentino, Armani. Cô còn nhiều lần làm gương mặt trang bìa của Vogue, Harper's Bazaar, Elle.

Leonardo DiCaprio và bạn gái đến tiệc cưới tỷ phú Jeff Bezos Leonardo DiCaprio và bạn gái đến dự lễ cưới tỷ phú Jeff Bezos hồi tháng 6/2025. Video: Access Hollywood

Thế vận hội mùa đông lần đầu diễn ra năm 1924, được tổ chức bốn năm một lần. Năm nay, sự kiện còn có tên Olympic Milano Cortina, kéo dài ngày 6 đến 22/2 với khoảng 2.900 vận động viên tham gia từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số nội dung thi đấu đã bắt đầu từ giữa tuần, tổ chức tại nhiều địa điểm trên khắp Italy. Đây là mùa giải đầu tiên được nhiều thành phố đồng đăng cai.

Ngoài Ceretti, chương trình khai mạc có phần trình diễn của Mariah Carey, danh ca mù Andrea Bocelli, nghệ sĩ piano Lang Lang, diễn viên The White Lotus Sabrina Impacciatore. Ca sĩ Italy Laura Pausini đảm nhiệm phần hát quốc ca. Sự kiện còn có phần tưởng nhớ "ông hoàng thảm đỏ" Giorgio Armani - huyền thoại thời trang được xem là đại sứ vĩ đại nhất của Milan. Ông qua đời ở tuổi 91 hồi tháng 9/2025.

Cát Tiên (theo People)