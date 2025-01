Bạn gái Jeff Bezos diện mốt nội y ở lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ

MỹDiễn viên, nhà báo Lauren Sánchez - bạn gái tỷ phú Jeff Bezos - mặc mốt khoe nội y ở lễ nhậm chức của ông Donald Trump.

Hôm 20/1, người đẹp 55 tuổi mặc suit Alexander McQueen kết hợp áo ngực ren đồng màu, cùng bạn trai dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump ở Điện Capitol, Washington.

Vợ sắp cưới của ông Jeff Bezos nổi tiếng với gu mặc gợi cảm. Cô từng mặc đầm xuyên thấu khi đến dự tiệc ở Nhà Trắng tháng 4/2024. Tủ đồ của cô có nhiều thiết kế tôn vóc dáng như váy ngắn, crop top, quần legging, quần shorts, đầm dự tiệc xẻ sâu.

Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hôm 20/1. Ảnh: AFP

Các tờ như CNN, WSJ, BBC cho rằng trang phục này chưa phù hợp với một buổi lễ trang trọng. Trên mạng xã hội X và Instagram, khán giả bình luận về sự lựa chọn của Lauren Sánchez: "Gợi cảm không đúng chỗ", "Thật thiếu tinh tế", "Cô ấy có thể mặc như này trong buổi tiệc sau đó, còn trong lễ tuyên thệ thì không nên", "Lauren Sánchez bất chấp mọi quy tắc thời trang".

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9/2024, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space.

Sánchez trở nên nổi tiếng khi yêu nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Năm 2019, họ công khai hẹn hò sau khi xác nhận ly hôn người cũ. Cả hai được cho là đồng điệu về sở thích, đam mê về hàng không, làm từ thiện, đầu tư cho các tổ chức cộng đồng.

Họa Mi