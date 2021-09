Bạn gái cũ lấy phải người vô tâm khiến tôi băn khoăn

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Học xong đại học, tôi quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

Tôi làm cho một công ty Nhật Bản ở Đồng Nai và gặp em nơi này. Em ít tuổi hơn tôi, xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng. Chính vì điều này mà tôi đã yêu em từ lúc nào không hay. Sau vài lần tôi đi cà phê, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tình yêu cứ trôi qua êm đềm trong hai năm, trong thời gian đó ba mẹ luôn muốn tôi về Bắc làm việc để gần gia đình, tiện chăm sóc ba mẹ những khi ốm đau, với lại tôi là con trai duy nhất. Tôi bàn với em về ý định tổ chức đám cưới rồi vợ chồng về Bắc sinh sống, làm việc. Tôi cho em thời gian suy nghĩ và chọn lựa nhưng cũng thuyết phục mọi cách, hứa với ba mẹ em sẽ luôn yêu thương và che chở em.

Sau một thời gian, em quyết định chia tay, lý do là không muốn xa ba mẹ và không chịu được thời tiết khắc nghiệt ngoài Bắc. Vài tháng sau tôi về Bắc thì em cũng lấy chồng, là người gần nhà và làm cùng công ty với em. Tôi mừng và chúc phúc cho họ. Thỉnh thoảng em và tôi vẫn nhắn tin hỏi han vài câu. Em hay than thở rằng lấy phải người chồng vô tâm; tôi chỉ biết động viên, an ủi. Tôi vẫn độc thân, đôi khi nghĩ không biết mình có áp đặt suy nghĩ của bản thân cho em không? Có phải vì tôi mà em lấy phải người chồng vô tâm? Tôi có phải người gia trưởng không?

Thuận

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc