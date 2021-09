Chuyển việc mùa dịch khiến tôi ân hận

Tôi 34 tuổi, là kỹ sư xây dựng, lập gia đình được 7 năm, con trai 4 tuổi. Tôi luôn tự tin vào khả năng chuyên môn vì có 9 năm kinh nghiệm, ai ngờ lại có chuyện.

Trong suốt 9 năm đi làm, tôi nhảy việc đúng một lần. Đầu tiên tôi làm cho một nhà thầu có vốn nhà nước khá lớn. Sau 5 năm tôi được cất nhắc lên trưởng nhóm rồi phó ban chỉ huy. Thế nhưng lúc này nhận thấy tình hình kinh doanh ngày càng xấu đi, rồi chán cảnh phải xa vợ con nên tôi quyết định vác hồ sơ đi xin việc khác.

May mắn qua giới thiệu tôi được nhận vào một chủ đầu tư quy mô không quá lớn nhưng công việc chỉ làm văn phòng giờ hành chính, lương tháng 15 triệu đồng. Sau một năm làm việc, tôi được các lãnh đạo ghi nhận và đề xuất tăng lương lên 18 triệu đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ tầm 30 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trả nợ tiền mua nhà hàng tháng, tiền sinh hoạt phí và tiền thuốc men cho tôi và vợ (chúng tôi gặp vấn đề về sức khỏe, đang chữa trị với mong muốn có bé thứ hai) nên gần như không đủ. Điều đó thôi thúc tôi phải nghĩ cách cải thiện kinh tế gia đình.

Đầu tiên tôi tập chơi chứng khoán, do không có kinh nghiệm nên chỉ lỗ là nhiều. Tôi lại tìm việc mới với mức lương cao hơn tại công ty con thuộc tập đoàn tư nhân, lương tháng 25 triệu đồng. Mang theo tâm trạng vui vẻ và tự tin sang công ty thứ ba, thế nhưng sau khi làm tôi nhận ra ở đây do mới thành lập nên chưa có bộ máy hoàn chỉnh; chỉ có tôi, giám đốc và hai chỉ huy trưởng dưới dự án. Lúc đầu tôi còn nhận định đây là cơ hội để phát triển sự nghiệp, sau đó thấy mọi chuyện không đơn giản. Tôi phải làm một lúc rất nhiều việc, kể cả việc không đúng chuyên môn. Tôi luôn cảm thấy bị các chỉ huy trưởng bắt chẹt vì họ lớn hơn mình cả chục tuổi. Khi tôi nêu ý kiến hay yêu cầu cung cấp tài liệu, họ thường không làm theo mà sẽ gọi trực tiếp cho giám đốc xem có cần làm theo yêu cầu của tôi không. Tôi nói ra suy nghĩ của mình thì giám đốc cũng tỏ ý bênh vực các chỉ huy trưởng, có thể do họ là người giám đốc mang từ công ty cũ sang. Điều đó khiến tôi chán nản.

Rồi một việc xảy ra như giọt nước tràn ly, giữa lúc Hà Nội giãn cách thì sếp lại yêu cầu tôi đi tỉnh, ở tại dự án với lý do dự án cần triển khai gấp. Tôi lo lắng cho bản thân, lại không muốn để vợ con ở nhà giữa lúc dich bệnh nên từ chối. Sếp vẫn yêu cầu đi, trong một phút không kiềm chế được cảm xúc tôi đã gửi đơn xin nghỉ khi chưa hết thử việc. Giờ tôi xin được một công việc mới với mức lương tháng 20 triệu. Sau khi tìm hiểu kỹ các chế độ chính sách, giờ làm việc, tôi nhận ra mức lương thực tế còn kém hơn công ty thứ hai, điều đó khiến tôi vô cùng hối hận, có lỗi với vợ con. Quyết định vừa rồi của tôi đã kéo theo cuộc sống vợ con thêm khó khăn và căng thẳng. Tôi thực sự không biết phải làm gì trong lúc này, chỉ biết trách cứ bản thân đã sống theo cảm xúc quá nhiều mà không nghĩ cho gia đình. Tôi phải làm sao đây?

Duy

