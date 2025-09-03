Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới

Diễn viên Chloë Grace Moretz, 28 tuổi, kết hôn người mẫu kiêm nhiếp ảnh gia Kate Harrison, 34 tuổi, sau bảy năm hẹn hò.

Theo Vogue, hôn lễ diễn ra trùng dịp cuối tuần Lễ Lao động Mỹ 1/9, không rõ địa điểm tổ chức. Cả hai diện váy cưới từ Louis Vuitton nhưng khác màu. Trên Instagram, Chloë Grace Moretz cảm ơn giám đốc sáng tạo của hãng - nhà thiết kế Nicolas Ghesquière - đã giúp họ có lễ cưới "không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc".

Diễn viên Chloë Grace Moretz (trái) và bạn đời Kate Harrison trong buổi thử váy của Louis Vuitton. Ảnh: Instagram/ Chloë Grace Moretz

Trong cuộc phỏng vấn, Chloë Grace Moretz nói về lý do không mặc váy trắng truyền thống. Cô cho biết: "Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ hình dung về một chiếc váy cưới trong đầu. Vì thế khi bắt đầu thảo luận nên chọn trang phục thế nào, tôi biết mình sẽ làm điều gì đó phi truyền thống, không mặc đồ trắng để mang lại cảm giác khác biệt".

Chloë Grace Moretz thử đồ cưới Chloë Grace Moretz chọn trang phục lấy cảm hứng từ thiết kế của Louis Vuitton cô từng mặc năm 2019, phối cùng nón cao bồi cùng màu cho tiệc hậu đám cưới. Video: Vogue

Chloë Grace Moretz và Kate Harrison yêu nhau từ năm 2018 nhưng giữ kín mối quan hệ. Cùng năm, cả hai bị bắt gặp hôn nhau trên phố nhưng không xác nhận chuyện tình cảm hoặc xu hướng tính dục. Tháng 11/2024, Moretz công khai là người đồng tính trong bài đăng ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử tổng thống Mỹ. Đầu năm, cặp sao thông báo đính hôn thông qua bức ảnh khoe nhẫn đôi. Theo Vogue, Chloë Grace Moretz là người cầu hôn.

Chloe Grace Moretz mừng sinh nhật tuổi 34 của Kate Harrison hồi tháng 3. Ảnh: Instagram/ Chloe Grace Moretz

Chloe Grace Moretz sinh năm 1997, là diễn viên, người mẫu Mỹ. Cô tham gia diễn xuất từ nhỏ, từng xuất hiện trong các phim như Kick-Ass (2010), Tom & Jerry (2021).Trong giai đoạn năm 2014 đến năm 2018, cô nhiều lần chia tay và tái hợp Brooklyn - con trai lớn của David Beckham.

Trên trang PorterEdit, Moretz cho biết có hai anh trai thuộc cộng đồng LGBTQ+. Hồi nhỏ, họ lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở bang Georgia, nơi người dân kỳ thị những người đồng tính. Cô nhiều lần ở bên, động viên hai anh của mình.

Phương Thảo (theo Vogue)