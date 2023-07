Bản dựng đầu của 'Mission: Impossible 7' dài gần 4 tiếng

Êkíp "Mission: Impossible 7" cắt bỏ 40 phút của một phân đoạn hành động do bản dựng đầu tiên dài gần bốn tiếng.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Theo Variety, trường đoạn bị cắt nhiều nhất là khi nhân vật Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) đánh nhau với Gabriel (Esai Morales) trên nóc tàu lửa. Cao trào nằm ở lúc Ethan và Grace (Hayley Atwell) phải cố gắng sống sót khi đoàn tàu đang lao xuống vực. Bản dựng này lần đầu hoàn thiện vào năm 2022, dài khoảng một tiếng rưỡi, nhưng êkíp đã rút ngắn còn 50 phút.

Trailer 'Mission Impossible' 7 Trailer phim "Mission Impossible 7", khởi chiếu trong nước ngày 14/7. Video: CGV

Biên tập Eddie Hamilton và đạo diễn Christopher McQuarrie xem lại tác phẩm hàng chục lần, lưu ý phần cần cắt bỏ, nhưng đồng thời phải giữ được nhịp độ liên tục. "Ba phút cho một cảnh thì quá dài, vì thế chúng tôi phải tìm cách để siết chặt từng phân đoạn", biên tập phim cho biết.

Hamilton nhận thấy những pha mạo hiểm phải được tinh chỉnh để hướng sự quan sát của người xem vào thẳng hành động, còn những đoạn khác cần được giữ nguyên.

Một số cảnh đã bỏ nhưng sau đó được giữ lại. Ví dụ, ở đoạn nhân vật phản diện Paris (Pom Klementieff) bị thương nặng, còn Ethan đang giữ chìa khóa của Thực Thể, trí tuệ nhân tạo (AI) nắm mọi kiến thức con người từng biết. Phân cảnh này có một cuộc đối thoại, Hamilton đã cắt một nửa thời lượng nhưng êkíp cảm thấy không ấn tượng với bản mới. Cuối cùng, biên tập chỉ lược bỏ vài giây không đáng kể.

Biên tập khâm phục đạo diễn McQuarrie vì tính cách cởi mở, sẵn sàng chia sẻ ý kiến. Thậm chí, khi có một số người bạn đến thăm trường quay, McQuarrie cũng mời họ xem một trích đoạn để đưa ra nhận xét. Sau nhiều đợt hậu kỳ, thời lượng bốn tiếng giảm còn 2 tiếng 43 phút.

Eddie Hamilton từng tham gia dựng các phim của Tom Cruise trước đó, như Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), Mission: Impossible - Fallout (2018), Top Gun: Maverick (2022) và một số tác phẩm Kick-Ass (2010), X-Men: First Class (2011), Kingsman: The Secret Service (2014), Kingsman: The Golden Circle (2017). Anh được đề cử giải Dựng phim xuất sắc Oscar lần thứ 95.

Biên tập phim Eddie Hamilton trong phòng dựng phim "Top Gun: Maverick", năm 2022. Ảnh: ScreenDaily

Mission: Impossible 7 nối tiếp các sự kiện của Mission: Impossible - Fallout (2018), trong đó Ethan Hunt (Tom Cruise đóng) và nhóm đặc vụ IMF phải truy tìm loại vũ khí mới đe dọa toàn cầu, trước khi nó rơi vào tay kẻ xấu. Đối mặt một kẻ thù bí ẩn, Ethan buộc phải cân nhắc không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ của anh, kể cả mạng sống của người thân.

Quế Chi