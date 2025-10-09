Bản đồ tra cứu điểm ngập tại Thái Nguyên, Bắc Ninh

Để xác định vùng ngập cụ thể, độc giả có thể tra cứu khu vực và độ sâu ngập tại 24 phường xã Thái Nguyên (trên 92 phường xã), và 22 phường xã ở Bắc Ninh (trên 99 phường xã) trong bản đồ sau. Diện tích này thuộc thành phố Thái Nguyên (cũ) và tỉnh Bắc Giang (cũ) - khu vực nguy cơ ngập cao do thuộc khu vực trũng thấp ven sông và hứng chịu lượng mưa lớn sau bão.
* Độc giả phóng to từng khu vực để xem chi tiết. Bản đồ mang tính chất tham khảo, có thể chênh lệch so với thực tế do nước rút dần.
Đồ hoạ: Quang Tuệ
Về dữ liệu:
- Dữ liệu mặt nước ngập được chiết tách từ ảnh SAR chụp bởi vệ tinh STRIX-4 (Synspective), lúc 3h47' ngày 8/10/2025, độ phân giải mặt đất 3 m.
- Mặt nước thường xuyên được xử lý từ dữ liệu OSM, JRC, Sentinel-2 và hiệu chỉnh bổ sung từ Google Satellite.
- Bản đồ giám sát nhanh được xử lý bởi Cục Viễn thám Quốc gia, Công ty VegaCosmos và Viện Vũ trụ và Địa không gian Vega (thành viên của tập đoàn Công nghệ Vegastar), dùng trong tình huống giám sát khẩn cấp, chưa qua kiểm chứng chi tiết tại thực địa.