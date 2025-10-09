Bản đồ tra cứu điểm ngập tại Thái Nguyên, Bắc Ninh

Ba ngày sau bão Matmo, lũ tại các sông miền Bắc đang giảm dần. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng dự báo Thái Nguyên, Bắc Ninh tiếp tục ngập trong 2-3 ngày tới do nước rút chậm.

Để xác định vùng ngập cụ thể, độc giả có thể tra cứu khu vực và độ sâu ngập tại 24 phường xã Thái Nguyên (trên 92 phường xã), và 22 phường xã ở Bắc Ninh (trên 99 phường xã) trong bản đồ sau. Diện tích này thuộc thành phố Thái Nguyên (cũ) và tỉnh Bắc Giang (cũ) - khu vực nguy cơ ngập cao do thuộc khu vực trũng thấp ven sông và hứng chịu lượng mưa lớn sau bão.

* Độc giả phóng to từng khu vực để xem chi tiết. Bản đồ mang tính chất tham khảo, có thể chênh lệch so với thực tế do nước rút dần.