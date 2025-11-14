Bán đảo Bình Quới -Thanh Đa sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư

Khu đất Bình Quới - Thanh Đa rộng 406 ha, cách trung tâm TP HCM hơn 5 km, hơn 30 năm quy hoạch "treo", sẽ được đầu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đô thị.

Quyết định đưa khu đất nói trên vào danh mục đấu thầu được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp sáng 14/11.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa nhìn từ khu Thảo Điền, bao quanh bởi sông Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trần

Bán đảo này được bao quanh bởi sông Sài Gòn, gần trung tâm TP HCM, song từ nhiều thập kỷ bị quy hoạch "treo". Dự án khu đô thị sinh thái Bình Quới – Thanh Đa phê duyệt từ năm 1992, đến nay vẫn chưa triển khai hiệu quả. Thành phố nhiều lần giao đất cho chủ đầu tư nhưng rơi vào bế tắc do giải phóng mặt bằng phức tạp. Việc chậm trễ ảnh hưởng đời sống của hàng nghìn hộ trong khu vực quy hoạch suốt nhiều năm. Đây là một trong những điểm ngập sâu ở thành phố.

TP HCM định hướng xây dựng khu Bình Quới - Thanh Đa trở thành trung tâm đô thị – hành chính kết hợp công viên ngập nước, phát triển các không gian du lịch, thương mại và nhà ở mật độ thấp. Thành phố đã tổ chức thi tuyển quốc tìm ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cho bán đảo, để phát triển tối ưu nhất.

Vị trí bán đảo Thanh Đa. Đồ họa: Đăng Hiếu

Sáng nay, HĐND thành phố cũng đưa Khu đô thị Cù lao Bến Đình (phường Vũng Tàu, TP HCM) rộng hơn 110 ha vào danh mục đấu thầu tìm nhà đầu tư. Khu vực này được định hướng phát triển thành đô thị hỗn hợp hiện đại, kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng

Việc lựa chọn hình thức đấu thầu hai khu đất trên thay vì đấu giá quyền sử dụng đất xuất phát từ tình trạng khu đất chưa hoàn tất thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc chưa đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo Luật Đất đai.

Đơn vị trúng thầu sẽ được giao hoặc cho thuê đất để triển khai dự án theo đề xuất kỹ thuật, tài chính, thiết, năng lực đã cam kết.

Trước đó, ngày 28/8, HĐND thành phố cũng thông qua danh mục 4 khu đất gồm khu đất tại phường Phú An diện tích khoảng hơn 284 ha và 3 khu tại xã Châu Pha diện tích khoảng 9,61 ha đủ điều kiện đấu thầu chọn nhà đầu tư làm dự án.

