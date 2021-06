Ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Châu Đốc

An GiangSau 45 vụ sạt lở, 100 nhà dân phải di dời, tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ đông sông Châu Đốc tại ấp An Thạnh, thị trấn An Phú.