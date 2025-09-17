Bamboo Capital bị cảnh báo chậm nộp báo cáo tài chính

Bamboo Capital tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính bán niên dù cổ phiếu BCG của họ đã bị hạn chế giao dịch trước đó với lỗi tương tự.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa cổ phiếu BCG của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital vào diện cảnh báo từ ngày 22/9. Nguyên nhân là doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Trước đó hồi cuối tháng 5, cổ phiếu BCG đã bị hạn chế giao dịch vì chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn. Đến đầu tháng 7, doanh nghiệp này tiếp tục bị HoSE cảnh báo vì chưa tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Theo quy định mới của hệ thống KRX, những cổ phiếu bị hạn chế giao dịch được áp dụng phương thức khớp lệnh định kỳ nhiều lần với mỗi đợt kéo dài 15 phút và không được giao dịch thỏa thuận, lô lẻ.

Trong văn bản giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hồi tháng 8, ban lãnh đạo cho biết thời gian qua, các công ty con và công ty liên kết của Bamboo Capital vẫn trong quá trình hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và quý I/2025. Bên cạnh đó, BCG đang phối hợp các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về trái phiếu và xử lý nợ, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành báo cáo tài chính. Do đó, công ty chưa thể phát hành báo cáo tài chính quý II theo đúng thời hạn.

Tương tự, cổ phiếu TCD của Tập đoàn Xây dựng Tracodi (công ty con của Bamboo Capital) cũng bị đưa vào diện cảnh báo. Tracodi cho biết đang tập trung thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán 2024, các biến động nhân sự dẫn đến chưa thể hoàn thành báo cáo tài chính quý I và quý II/2025.

Song song với các vi phạm về công bố thông tin, Bamboo Capital liên tục có những biến động ở thượng tầng. Tháng 3, họ công bố ông Tan Bo Quan Andy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay cho người tiền nhiệm Kou Kok Yiow qua đời. Cùng thời điểm đó, hai thành viên HĐQT khác cũng xin rút với lý do cá nhân và đảm nhận công việc khác.

Biến động hơn cả là ghế tổng giám đốc khi doanh nghiệp này đã thay người 4 lần chỉ trong nửa năm. Vị trí này ban đầu do ông Nguyễn Tùng Lâm đảm nhiệm. Cuối tháng 2, ông Lâm rời ghế "để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới". Ông Hồ Viết Thùy sau đó được bổ nhiệm để BCG trao quyền cho lãnh đạo trẻ. Tuy nhiên, đến tháng 5, ông Thùy từ nhiệm cũng để thực hiện "vai trò mới".

Cùng lúc đó, ông Phạm Hữu Quốc được đưa lên thay với kỳ vọng "kiện toàn hệ thống vận hành, củng cố cấu trúc tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn". Cuối tháng 8 vừa qua, ông Quốc từ nhiệm và nhân tố nước ngoài Ng Wee Siong Leonard lên thay thế.

Thành lập từ năm 2011 đến nay, Bamboo Capital là tập đoàn đa ngành trong các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Với BCG Energy, tập đoàn này có loạt dự án điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh Tây Ninh, Gia Lai, Cà Mau, Vĩnh Long...

Trong lĩnh vực bất động sản, BCG Land là nhà đầu tư của nhiều dự án nghỉ dưỡng ở Hội An, Quy Nhơn... Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng sở hữu doanh nghiệp thành viên trong lĩnh vực vận tải Tracodi, dược phẩm Tipharco hay bảo hiểm AAA.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, Bamboo Capital có doanh thu hơn 4.370 tỷ đồng, lãi sau thuế 845 tỷ và tổng tài sản hơn 46.520 tỷ đồng. Đây cũng là số liệu tài chính gần nhất mà doanh nghiệp này công bố.

Cổ phiếu BCG đang giao dịch quanh 3.600 đồng một đơn vị, phục hồi khoảng 24% so với vùng giá hồi tháng 4-6. Dù bị hạn chế giao dịch, thời gian qua, mã chứng khoán này vẫn có phiên ghi nhận tăng trần.

