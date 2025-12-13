Bamboo Airways thêm tàu bay đầu tiên sau khi về với FLC

Sau hơn 2 tháng được FLC tiếp quản, Bamboo Airways vừa bổ sung một tàu bay Airbus A320 trước thềm cao điểm cuối năm.

Tàu bay A320 này hạ cánh tại sân bay Nội Bài ngày 13/12 sau khi thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong biên chế đội bay của Bamboo Airways. Hãng cho biết đây là bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục quy mô sau khi họ trở lại dưới sự điều hành của Tập đoàn FLC từ cuối tháng 9.

Theo CEO Bamboo Airways Trương Phương Thành, việc tăng quy mô tàu bay là nền tảng then chốt để hãng tăng tần suất, mở rộng mạng đường bay, cũng như cải thiện hiệu quả vận hành. Như vậy, Bamboo Airways hiện khai thác 8 tàu bay thân hẹp. Trước đây, thời kỳ cao điểm nhất, hãng từng vận hành 30 tàu bay, trong đó có cả đội bay thân rộng xuyên lục địa.

Hiện tại, công ty vẫn đặt kế hoạch đưa đội bay trở lại quy mô 30 tàu bay. Ở giai đoạn trung hạn, Bamboo Airways dự kiến bổ sung 8-10 chiếc mỗi năm cho nhu cầu tăng tốc phát triển mạng bay đến 2030.

Tàu bay Airbus A320 vừa được Bamboo Airways bổ sung hôm 13/12. Ảnh: Bamboo Airways

Với việc có thêm tàu bay mới, Bamboo Airways dự kiến tăng tải cung ứng 16% trong giai đoạn Tết Âm lịch sắp tới và mở lại một số chặng như TP HCM - Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Trong 11 tháng đầu năm, hãng đạt tỷ lệ khai thác đúng giờ ở mức 88,8%.

Tại phiên họp bất thường hồi tháng 11, CEO FLC Bùi Hải Huyền cho biết tập đoàn đang làm việc với một số đối tác trong nước, quốc tế có kinh nghiệm, thuê - mua tàu bay và tài chính để tìm giải pháp hợp tác và hỗ trợ vốn đầu tư cho hãng hàng không này.

Gần đây, trước Bamboo Airways, các hãng hàng không trong nước cũng cấp tập bổ sung tàu bay để phục vụ cao điểm cuối năm. Theo kế hoạch, Vietjet Air sẽ bổ sung 7 máy bay Airbus, 2 tàu Comac để tiếp tục khai thác chặng Côn Đảo. Hôm 11/12, tân binh Sun PhuQuoc Airways cũng tiếp nhận tàu bay Airbus thứ 5.

Anh Tú