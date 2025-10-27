Ca sĩ Việt ngộ nhận khi bắt chước ca từ tục tĩu của rap US, UK

Hiếu Thứ Hai và nhiều ca sĩ có dám dán nhãn 'explicit lyrics' cho ca khúc của mình?

Nhiều ca sĩ Việt cứ nghĩ đặt ca từ kiểu explicit lyrics (có nghĩa là lời bài hát chứa các từ ngữ tục tĩu, bạo lực hoặc nội dung tình dục) là theo xu thế, nhưng có ít nhất hai vấn đề cần bàn:

Thứ nhất, theo quan điểm cá nhân của tôi và hẳn là nhiều người khác cũng đồng ý, tiếng Việt khác xa tiếng Anh, Mỹ. Chúng ta đã rất chối tai nghe tiếng chửi tục nơi công cộng, nhất là nơi có nhiều trẻ em, thế nên hát những lời tục tĩu bằng "Tiếng nước tôi" nghe lại càng "chợ búa".

Chúng đầy những vết gợn chứ không "xuôi tai" như khi nghe bằng tiếng Anh. Đặc trưng ngữ điệu, thanh âm của tiếng Việt không giống tiếng Anh nên rất khó rap, nên rap lời Việt thô tục càng dễ bị biến thành rác. Những bài rap này có thể gây chú ý, đu trend, nhưng cứ để ý mà xem, nó nhanh chóng chìm vào quên lãng vì không có gì mới, vì không thể có giai điệu hay bởi ca sĩ chỉ biết đọc rap thô thiển, và vì chúng rất... "chợ búa".

Vấn đề thứ hai và là quan trọng nhất: Pháp luật và đạo đức xã hội. Các bài hát Anh, Mỹ khi có vấn đề ca từ đều phải bị dán nhãn explicit, với rào cản pháp lý nghiêm ngặt khi đưa lên các nền tảng nghe nhạc online, cấm trẻ em, không được phát trên radio (hoặc bị chặn âm những từ tục tĩu), cấm biểu diễn ở nơi công cộng và những nơi không phù hợp...

>> Nhạc rap hay nhạc rác?

Thị trường nhạc Việt đang có rất nhiều lằn ranh mơ hồ trong vấn đề này. Những lằn ranh mơ hồ đó lại càng bị xóa nhòa bởi những ca sĩ thiếu trách nhiệm xã hội và quên rằng mình đang tác động đến giới trẻ, tuổi vị thành niên.

Một ca sĩ khi cất lên những lời tục tĩu, thô thiển có dám chắc bài hát của mình bị hàng rào ngăn chặn để không gây hại cho khán giả trẻ - những người đang nuôi sống họ bằng cách mua vé xem show, nghe nhạc trực tuyến, hay tăng view cho hình ảnh họ lung linh trên quảng cáo nhãn hàng?