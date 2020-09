Bài toán vay ngân hàng mua nhà cho thuê

Vay ngân hàng mua nhà cho thuê, bạn sẽ đối mặt với nguy cơ giá thuê giảm, nhưng về dài hạn giá trị căn nhà sẽ tăng lên nhiều lần.

"Được thừa kế ba tỷ có nên vay thêm một tỷ để mua nhà cho thuê?", nhiều độc giả VnExpress cho rằng đây là hình thức đầu tư khá rủi ro:

Mua nhà đất để đầu tư thì đích đến nên là giá đất của khu vực ấy chứ không phải là tiền cho thuê trọ. Với bốn tỷ đồng bỏ ngân hàng, lãi suất khoảng 7 % mỗi năm, bạn sẽ thu lãi 24 triệu/tháng, cao hơn nhiều so với cho thuê một căn nhà trong ngõ. Ví dụ nơi tôi ở, bên trong ngõ, khoảng 10 năm nay, giá đất không tăng lên, thậm chí giảm 10% so với năm 2010, tiền thuê trọ chỉ tăng lên khoảng 1,5 lần. Chỉ có nhà ở ngoài mặt phố lớn (Nguyễn Trãi, Hà Nội) có giá cho thuê cửa hàng tăng lên khoảng ba đến năm lần so với thời điểm 2010. Do đó, nếu gia đình có đất và xây lên để cho thuê trọ thì được. Chứ vay thêm để để mua một căn bốn tỷ (một trệt, một lầu) trong hẻm rồi cho thuê thì không nên.

Quang Lam Le

Theo quan điểm của tôi, bạn không nên vay ngân hàng lúc này. Trước mắt, bạn có thể dùng khoản tiền này để gửi ngân hàng, tiếp tục dành thời gian làm việc và tích lũy, sử dụng thêm một khoản tiền hiện có của gia đình trước đó để đầu tư vào các danh mục đầu tư an toàn như vàng. Tới thời điểm cảm thấy ổn, bạn có thể bán ra và tất toán sổ tiết kiệm. Có thể khoảng thời gian sẽ lâu (dự kiến khoảng hai năm) nhưng nó đảm bảo rằng mọi thứ an toàn cho gia đình và bạn cũng không cần vất vả lo nghĩ đến khoản nợ. Hơn nữa, khoảng thời gian này là thời điểm nhạy cảm khi mà các doanh nghiệp và kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid, chúng ta không chắc rằng công việc hiện tại có thể duy trì lâu hoặc doanh thu sẽ ổn định.

The Nguyen

Việc bạn cần cân nhắc là có nên đầu tư mua nhà cho thuê vào lúc này hay dùng tiền đó làm việc khác? Bình thường nếu không có kế hoạch thì bạn có thể so sánh với lãi suất tiết kiệm ngân hàng (hiện nay khoảng 7 % mỗi năm) tương đương với số tiền lãi 17,5 triệu mỗi tháng. Mua nhà bốn tỷ, bạn cho thuê nhiều nhất cũng chỉ 10 triệu/ tháng, ngan với lãi ngân hàng ở mức 12 %/năm). Tuy nhiên bất động sản giai đoạn hiện tại vẫn chưa phục hồi được như xưa. Tôi cũng có đầu tư căn hộ rồi cho thuê trước dịch giá 28 triệu/ tháng. Nhưng hiện tại, giá thị trường chỉ còn 19 triệu/ tháng. Rủi ro giá thuê giảm là rất cao. Theo tôi, nên quan sát chờ thêm một thời gian nữa, đợi thị trường ổn định hơn, rồi mới tính chuyện mua.

Sean Nguyen

Vay làm gì để thêm cực khi phải ôm nợ? Xây nhà trọ giờ càng cực hơn, vừa tốn công quản lý hàng chục phòng trọ trong khi thị trường thuê trọ giờ cũng cạnh tranh cao. Thà rằng bạn chỉ đầu tư vào đất để chờ thời ăn lãi chênh lệch giá khi đất đó tăng còn khả thi hơn.

Lucky

>> Rút tiền mua nhà lợi hơn gửi tiết kiệm lấy lãi

Không đồng tình với quan điểm trên, nhiều ý kiến đưa ra góc nhìn trái chiều khi ủng hộ ý tưởng vay ngân hàng mua nhà rồi cho thuê:

Theo tôi, nên mua chung cư cao cấp, cho thuê sẽ có giá hơn. Khoảng bốn tỷ, bạn có thể mua nhà 80 m2 và cho thuê giá 10-15 triệu/ tháng, để vừa đủ trả góp cho ngân hàng. Với khoản thu nhập tiết kiệm 25 triệu/ hàng tháng thì chỉ 5 năm là bạn có thể trả hết nợ, có thêm căn nhà, cùng khoản thu nhập thụ động hơn 10 triệu/ tháng. Đây là một phương án đáng để đầu tư.

Hong ha pham

Với số tiền này, bạn có thể chọn mua một loại hình bất động sản (nhà đất, chung cư) để cho thuê nhưng theo dạng mua theo tiến độ. Như thế liệu cơm gắp mắm, bạn vừa có nhà để cho thuê trong tương lai, nhưng lại không bị áp lực trả nợ và dòng tiền vẫn tăng trưởng. Đừng bao giờ gửi tiết kiệm lúc này vì lãi suất huy động đang khá thấp.

Nguyễn Trọng Đan

Tôi xin đưa ra hai phương án để các bạn tham khảo:

1. Ba tỷ đồng gửi tiết kiệm thì mỗi năm bạn được khoảng 210 triệu (với lãi suất 7% mỗi năm).

2. Nếu bạn vay thêm một tỷ để mua nhà (dự kiến vay trong 15 năm), thì tiền lãi và gốc khoảng 15 triệu đồng/ tháng. Tiền cho thuê nhà phải được khoảng tám triệu/ tháng thì với thu nhập hiện tại, bạn mới có thể trả nợ. Một năm bạn có thể lỗ 250 triệu.

3. Ngoài ra, còn những yếu tố trượt giá của tiền và giá nhà đất biến động cũng cần được tham khảo thêm để ra quyết định.

Còn theo cá nhân tôi, bạn nên mua, vì tại thời điểm này có thể chọn được nhiều căn giá cả phù hợp. Còn sau một, hai năm nữa, nếu thị trường có thay đổi gì thì bạn có thể tính tiếp.

Duong97dt22

1. Gửi ngân hàng: lãi 10-20 triệu đồng/tháng, không thể giúp bạn giàu có. Cái này không ai gọi là đầu tư, và không ai giàu có nhờ vào lãi ngân hàng. Do đó, bạn có thể bỏ qua phương án này.

2. Nếu mua chung cư: Với ba tỷ đồng, bạn có thể mua chung cư trung cấp. Nếu cho thuê, khả năng giá sẽ cao hơn. Tuy nhiên, mỗi tháng dư 25 triệu, nghĩa là bạn không thiếu tiền chi tiêu. Có thêm phần tiền này, bạn sống tốt hơn nhưng không thể gọi là giàu. Chung cư theo thời gian sẽ cũ, có khả năng giảm giá. Nếu may mắn chung cư tăng giá, thì từ ba tỷ lên bốn, năm tỷ là có thể. Sáu tỷ (tăng 100%) là kịch khung, tôi chưa thấy chung cư nào tăng lên chín tỷ (tăng 200%). Sau này, chung cư đó có thể để lại cho con cháu, nhưng vẫn cũ và giá trị nhiều nhất chỉ là 4-5 tỷ. Lựa chọn này sẽ phù hợp nếu bạn muốn an toàn, ăn chắc mặc bền, có lợi trong ngắn hạn nhưng dài hạn thì không.

3. Nếu mua nhà phố: dù nhà có thể xập xệ, cho thuê khó, giá thấp, nhưng 10 năm sau, từ ba tỷ bạn sẽ có 10 tỷ (tăng gấp ba lần) là chuyện rất bình thường. Căn nhà đó cũng sẽ là của để dành tốt cho con. Vấn đề là bạn khéo chọn căn để mua.

Quoc Khanh

