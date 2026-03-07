'Bài toán' mang tên Alcaraz tại Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz vẫn bất bại từ đầu 2026 và hướng tới danh hiệu thứ ba tại Indian Wells Master khởi tranh hôm nay, trong bối cảnh Jannik Sinner bị hoài nghi, còn Novak Djokovic là đối thủ tiềm tàng ở nhánh bán kết.

Alcaraz đến Indian Wells với tâm thế thư thái. Ngôi sao Tây Ban Nha diện chiếc áo đấu xanh của đội bóng rổ nhà nghề Mỹ LA Lakers, tiếp tục những màn múa vợt trên sân tập tại California và khoe kiểu tóc mới giàu cá tính, với phần tóc từ thái dương ra sau gáy được cạo sát. "Mọi người thấy sao?", tay vợt 22 tuổi hóm hỉnh hỏi một người hâm mộ trong buổi tập.

Nhưng trong khi Alcaraz vừa thoải mái tâm lý vừa mài sắc kỹ năng, phần còn lại của làng tennis lại đang đau đầu tìm công thức để cắt chuỗi 12 trận toàn thắng kể từ đầu năm của tay vợt này. Và đó là nhiệm vụ chắc chắn không hề dễ dàng.

Alcaraz giao lưu với người hâm mộ trong một buổi tập trước thềm giải Indian Wells Master tại California, Mỹ ngày 5/3. Ảnh: AFP

Bên cạnh sự áp đảo tuyệt đối đã chứng tỏ tại Australia Mở rộng rồi Qatar Mở rộng đầu năm nay, tay vợt số một thế giới còn nắm giữ hai lợi thế lớn. Thứ nhất, anh quá am tường sự khắc nghiệt của Indian Wells, nơi thường xuyên đón nhận những cơn lốc xoáy, bão cát và thậm chí là cả sự cố ong bắp cày tràn xuống sân. Thứ hai, mặt sân tại đây chính là đồng minh đắc lực của anh.

Độ nhám của mặt sân khiến bóng đi chậm lại, dù chỉ số tốc độ (CPR) năm nay là 38,7, cao hơn đáng kể so với mức 30,9 của năm 2025. Không bối cảnh nào phù hợp để Alcaraz thăng hoa hơn là sự hỗn loạn và kịch tính - thực tại mà các đối thủ rất khó lòng kiểm soát.

Alcaraz dường như đã làm chủ mọi kỹ năng, gồm cả bản lĩnh tâm lý, chìa khóa giúp anh duy trì phong độ ổn định và liên tục góp mặt tại các trận chung kết suốt hơn một năm qua. "Tôi tin mình đang kiểm soát cảm xúc tốt hơn trước. Đó chính là bí quyết đằng sau phong độ thăng hoa gần đây. Ngay cả khi thi đấu tệ hay đang giận dữ, tôi vẫn biết cách tìm lại nhịp độ nhờ sự bình tĩnh và tự chủ", Alcaraz nói.

Indian Wells 2026 sẽ bắt đầu với Alcaraz bằng trận ra quân sáng 8/3, dự kiến lúc 5h10 theo giờ Hà Nội, gặp Grigor Dimitrov - tay vợt kỳ cựu vượt qua Terence Atmane với các tỷ số 6-4, 5-7 và 6-4.

Sự thăng hoa của Alcaraz hoàn toàn đối lập với phong độ phập phù của Sinner. Tay vợt Italy hiện không có được sự ủng hộ từ kết quả lẫn cảm giác bóng. Sức nóng tại Australia đã bào mòn thể lực của anh, khiến ngôi sao 24 tuổi dừng bước ở bán kết trước Djokovic. Trong khi tại Doha, anh cũng không thể vượt qua vòng tứ kết vì thua Jakub Mensik.

Tay vợt Italy Jannik Sinner trả bóng trong trận thắng đối thủ CH Czech Dalibor Svrcina ở vòng hai Indian Wells Masters 2026 ngày 6/3. Ảnh: AFP

Nỗ lực thay đổi lối chơi để trở nên biến hóa hơn dường như đang phản tác dụng trong ngắn hạn đối với Sinner. Dù tay vợt Italy hy vọng sẽ sớm lấy lại phong độ như mùa trước, hiện tại, Alcaraz đang bước vào giải Masters 1000 đầu tiên trong năm với một đẳng cấp vượt trội và sự tự tin cao hơn bao giờ hết.

"Hy vọng chuỗi trận thăng hoa này sẽ tiếp tục", Alcaraz cho thấy tham vọng khi nhắc đến mạch 12 chiến thắng liên tiếp cùng thành tích bất bại gần đây. Tay vợt Tây Ban Nha đã lọt vào trận chung kết ở 12 trong tổng số 13 giải gần nhất anh dự, với ngoại lệ hiếm hoi diễn ra chính tại Indian Wells năm ngoái, nơi Alcaraz thua Jack Draper 0-2 ở bán kết.

Alcaraz thậm chí còn hướng tới một mục tiêu đầy kiêu hãnh: cú đúp "Sunshine Double" (vô địch cả Indian Wells và Miami). Chiến tích thâu tóm trọn vẹn tour đấu Bắc Mỹ vào tháng 3 mỗi mùa là điều chưa ai làm được từ 2016, khi Djokovic xác lập cú đúp này lần thứ tư trong sự nghiệp.

"Tại sao không tiếp tục tiến bước khi ngọn lửa đam mê vẫn còn rực cháy?", tay vợt Serbia, đối thủ tiềm năng của Alcaraz ở nhánh bán kết, trả lời khi được hỏi về đàn em.

Djokovic hiện giữ kỷ lục chuỗi thắng dài nhất lịch sử tennis nam với 41 trận năm 2011, và chỉ dừng bước trước Roger Federer ở bán kết Roland Garros khi ấy. Nếu tính cả lịch sử tennis nói chung, cựu tay vợt nữ Tiệp Khắc Martina Navratilova vẫn đứng đầu với con số 74 trận.

"Tôi biết Novak nắm giữ kỷ lục đó", Alcaraz nhận định. "Bạn sẽ không thể thấu hiểu nó khó khăn đến nhường nào cho tới khi thực sự bắt tay vào chinh phục. Khi bạn có 12 trận thắng, nó giống như việc vừa vô địch 4 hoặc 5 giải lớn nhất thế giới. Lúc đó, bạn mới thấy kỷ lục ấy ấn tượng đến thế nào". Hiện tại, Alcaraz duy trì khoảng cách hơn 3.000 điểm so với Sinner trên bảng thứ bậc ATP.

Phía sau bộ ba quyền lực này là những dấu hỏi lớn. Chưa có ứng cử viên nào thực sự bứt phá để khẳng định vị thế. Stefanos Tsitsipas bị loại ngay trận ra quân và rơi tự do xuống vị trí 43 thế giới. Những gì diễn ra một năm trước giờ đây chỉ còn là ảo ảnh. Draper gây chấn động với chức vô địch Indian Wells 2025 rồi lụi tàn vì chấn thương, còn Jakub Mensik - người đăng quang tại Miami Mở rộng 2025 - cũng gần như mất hút.

Trong bối cảnh đó, Alcaraz nổi lên như một biểu tượng tuyệt đối, người dẫn dắt cuộc chơi bằng thứ tennis đầy uy lực. "Có lẽ nếu cậu ấy nghiện trò chơi điện tử hơn một chút, các đối thủ khác mới có cơ hội đánh bại cậu ấy", tay vợt Mỹ Taylor Fritz gần đây hóm hỉnh nhận xét.

Hoàng Thông