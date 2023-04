Trong đề thi vòng loại tại Việt Nam để chọn học sinh lớp 7 tham gia kỳ thi toán học trẻ quốc tế (IMC) năm 2023, phần tự luận có bài toán trò chơi gây khó khăn cho nhiều học sinh.

Đề bài:

Trên bảng có viết các số 1, 2, ..., 2023. An và Bình, bắt đầu từ An, thay phiên nhau xóa các số trên bảng cho đến khi chỉ còn lại hai số. Nếu tổng của hai số còn lại chia hết cho 8 thì An thắng cuộc, còn ngược lại thì Bình sẽ thắng cuộc.

Hỏi, ai có chiến thuật thắng?

Võ Quốc Bá Cẩn (THCS Archimedes Academy)