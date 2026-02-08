Bài tập 'vượt mặt' đi bộ trong việc kiểm soát đường huyết

Bài tập squat được nghiên cứu cho thấy giúp quản lý lượng đường trong máu tốt hơn so với đi bộ thông thường.

Các bác sĩ và chuyên gia y tế thường khuyên nên đi bộ sau bữa ăn để kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 6/1, tiến sĩ Austin Perlmutter - bác sĩ nội khoa, tác giả có sách bán chạy nhất của New York Times - đã làm nổi bật một nghiên cứu gần đây thực hiện trên nhóm nam giới thừa cân. Kết quả cho thấy bài tập squat giúp quản lý lượng đường trong máu tốt hơn so với đi bộ thông thường.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng trong một phiên làm việc tĩnh tại kéo dài 8,5 giờ, việc thực hiện lặp lại các hiệp squat sau mỗi 45 phút có thể giúp giảm tổng mức biến động đường huyết hiệu quả hơn so với việc chỉ đi bộ một lần duy nhất trong 30 phút.

Theo vị bác sĩ này, nghiên cứu đã chứng minh các loại hình vận động khác nhau có tác động không giống nhau đối với việc điều tiết đường huyết. "Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe não bộ và sức khỏe tổng thể", ông lưu ý.

Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu được chia thành 4 nhóm:

Nhóm 1 : Ngồi yên trong suốt 8,5 giờ (mô phỏng thói quen của đa số mọi người hiện nay).

Nhóm 2 : Đi bộ liên tục 30 phút trong khoảng thời gian 8,5 giờ đó.

Nhóm 3 : Cứ mỗi 45 phút lại đi bộ nhẹ nhàng trong 3 phút.

Nhóm 4: Cứ mỗi 45 phút lại thực hiện khoảng 10 lần squat (xuống tấn bằng trọng lượng cơ thể).

Bài tập squat được nghiên cứu cho thấy giúp quản lý lượng đường trong máu tốt hơn so với đi bộ thông thường. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Nghiên cứu đã kiểm tra tác động của các hình thức vận động này lên các chỉ số đánh giá đường huyết, từ đó hé lộ hai phát hiện quan trọng.

Thứ nhất, việc thực hiện các "món ăn nhẹ vận động" (exercise snacks) - dù là squat hay đi bộ ngắn - đều giúp điều chỉnh đường huyết tốt hơn là chỉ tập trung đi bộ 30 phút trong suốt cả ngày làm việc.

Thứ hai, khả năng điều chỉnh đường huyết có mối liên hệ mật thiết với việc kích hoạt cơ mông lớn (gluteus maximus) và cơ tứ đầu đùi (quadriceps). Điều này cho thấy việc tác động vào các nhóm cơ lớn này chính là chìa khóa để kiểm soát đường huyết ổn định.

Vị bác sĩ nhấn mạnh rằng nghiên cứu cho thấy việc chia nhỏ các đợt vận động trong suốt cả ngày sẽ tối ưu hơn là chỉ tập dồn vào một khoảng thời gian đầu hoặc cuối ngày làm việc.

"Có thể việc này không phải lúc nào cũng khả thi với tất cả mọi người, nhưng điều tôi tâm đắc ở nghiên cứu này là nó xem xét nhiều hình thức 'vận động nhanh' khác nhau", vị bác sĩ nói, thêm rằng dù là thực hiện vài lần squat hay đi bộ một đoạn ngắn mỗi khi có thể, cơ thể bạn đều được hưởng lợi, đặc biệt là dưới góc độ chuyển hóa. "Và điều đó có thể tác động tích cực đến não bộ, vì chúng ta biết rằng chuyển hóa và sức khỏe thần kinh có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ", bác sĩ khẳng định.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)